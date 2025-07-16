漢光反空降！演練共軍夜襲松機　官兵藉「人攜式刺針飛彈」制敵

記者蘇晏男／ 台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練今（16日）邁入第8天，軍方表示，陸軍第三作戰區今凌晨在松山機場執行反空（機）降作戰操演，在衛戍守備區內三軍部隊及航警局、松山分局等單位相互配合下，共同守護松山機場安全。

▲憲兵裝步第239營衛戍打擊部隊應援投入作戰。（圖／軍聞社提供）

軍方指出，第三作戰區模擬敵直升機編隊進行垂直突擊登陸，守備區內空軍、憲兵及陸戰隊官兵運用防空火網及火力對敵實施壓制；過程中，煙幕連運用煙幕遮障空降場，陸戰隊官兵攜帶人攜式刺針飛彈，配合基地周邊防空火力，對敵空中目標進行打擊。

▲33化兵群運用發煙車掩蔽我方部隊的機動部署。（圖／軍聞社提供）

軍方表示，隨後，各守備部隊運用甲車、輪車及火砲等各式兵、火力，在相互配合中持續削弱敵戰力，共同殲滅進犯之敵，也驗證平日訓練成果，展現三軍部隊聯合作戰能力。

今年度漢光實兵演練自9日起至18日止，根據國軍規劃分為三階段，其中14日起至18日為第三階段；昨天與今天的演練科目為「縱深作戰」，模擬敵軍建立灘頭堡，並攻佔港口及機場，我方透過軍民整合作為實施縱身防禦暨持久作戰。

▼陸戰66旅官兵用標槍飛彈對敵實施打擊。（圖／軍聞社提供）