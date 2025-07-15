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社會 社會焦點 保障人權

2025城鎮韌性演習台中登場　盧秀燕穿戰術背心、戴頭盔視察

▲城鎮韌性演習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲城鎮韌性演習由台中率先登場，市長盧秀燕以及一級局處首長都穿上戰術背心以及頭戴頭盔前往海線視察。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025城鎮韌性演習今(15)日率先在台中登場，下午1點半到2點警報響起，市長盧秀燕身穿戰術背心、頭盔前往海線視察；演習期間，沙鹿區公所內員工及民眾也都到地下停車場避難，並且手抱頭跪地，配合演習。

今日演習分為上午「兵棋推演」、下午「防空避難疏散」及「綜合實作」三階段實施，由盧秀燕擔任指揮官，下午「防空避難疏散」演習以清水、梧棲及沙鹿為重點驗證區；綜合實作部分則模擬戰時台中電塔、台中航空站棚廠、中油公司液化天然氣廠及台中港航道船隻遭飛彈襲擊破壞重大災害搶救情境，展現市府平時累積的戰備能量，以及戰時運作的轉換應變能力。

▲城鎮韌性演習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲沙鹿區公所內員工及民眾也都到地下停車場避難，並且手抱頭跪地，配合演習。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕指出，台中市過去20多年曾歷經921大地震、新冠疫情、百年大旱等重大挑戰，每一次苦難都讓城市韌性更加提升，雖辛苦，但也累積了豐沛的應變經驗。

盧秀燕強調，城市安全不能僅憑過往經驗，戰爭與災變發生方式不斷改變，市府團隊必須隨時精進、超前部署，要做最壞的打算、最好的準備，讓市民的損失降到最低，也期望不要發生戰爭及災變，達到最高境界備而不用，有備無患。

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