漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

▲漢光41號演習實兵演練第7天，陸軍269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練。（圖／軍聞社提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練今（15日）進入第7天，陸軍第3作戰區轄屬的269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練；軍方強調，此次操演融合多項高科技偵搜力並發揮不對稱作能戰力，強化特戰部隊於地形複雜、敵情不明的城鎮與灘岸環境中作戰能力。另外，總統賴清德今也親臨視導。

今年度漢光實兵演練自9日起至18日止，根據國軍規劃分為三階段，其中14日起至18日為第三階段；今明兩天演練科目為「縱深作戰」，模擬敵軍建立灘頭堡，並攻佔港口及機場，我方透過軍民整合作為實施縱身防禦暨持久作戰。

陸軍269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練，除藉由紐澤西護欄、鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網、「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事）、公車等設置6道阻絕設施外，也部署多輛CM34雲豹甲車、拖式2B反裝甲飛彈車接敵。

軍方表示，透過特種偵察、火力導引與特種作戰等三項課目，驗證部隊在面對敵軍立體襲擊威脅下，運用新式裝備與戰術戰法，有效掌握敵情、穩固防禦縱深，展現國軍特戰部隊快速應變、精準打擊的戰力。

軍方指出，本次操演模擬共軍自台北港及八里海灘登陸，構築灘頭陣地後持續推進，企圖穿越我軍防線突襲要點。第三作戰區迅速統整情資，指派特戰部隊於周邊展開「特種偵察」，部分人員穿著城市迷彩服進行偽裝潛伏，運用微型無人機掌握敵軍陣地、指揮所與後勤設施位置。

軍方續指，緊接著「火力導引」階段，偵察人員即時回傳目標資訊，完成座標回報與射彈修正，由作戰區火協中心完成目標分配與火力協調，精準打擊敵軍集結區與防禦據點，驗證擊殺鏈運作效能。

軍方說，最後「特種作戰」由特戰分遣隊員，攜帶人攜式刺針飛彈、標槍飛彈及狙擊槍，於敵行進動線部署伏擊陣地，有效遲滯敵軍行動，確保主戰部隊整建與防線穩固。

軍方強調，此次操演融合多項高科技偵搜力並發揮不對稱作能戰力，強化特戰部隊於地形複雜、敵情不明的城鎮與灘岸環境中作戰能力，落實「平時訓練即作戰」理念，為防衛作戰注入堅實戰力基礎。