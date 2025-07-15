德州暴洪「神秘營」27女童遭沖走亡！　恐怖事發全程曝光

▲美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」被毀。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國德州知名夏令營「神祕營」（Camp Mystic）4日遭遇暴洪，至少27名兒童與輔導員喪命。美媒指出，該營地主任伊斯特連（Richard “Dick” Eastland）在接獲氣象局發出的「威脅生命」警報後，超過一小時才下令撤離，這段關鍵空窗時間如今備受質疑。

《華盛頓郵報》報導，伊斯特連與其家族自1980年代起經營這座全女子、基督信仰導向的過夜夏令營，營地位於瓜達盧佩河（Guadalupe River）岸邊，占地達725英畝。7月4日凌晨1時14分，他手機收到美國國家氣象局（NWS）發出的警報，提示可能出現「威脅生命的山洪爆發」；然而直到2時30分，他才決定開始進行疏散作業，此時豪雨仍持續降下，河水快速上升。

根據家族發言人卡爾（Jeff Carr）轉述，伊斯特連在收到警報後，曾與營地內的家族成員商議如何應對，但由於氣象局發出的警報並未強制要求撤離，部分成員遲疑未決。報導也指出，營地規定學生不得攜帶手機，輔導員也需上繳手機，導致現場近700名女孩與十多位輔導員無法自行接收警報訊息。

據了解，伊斯特連最終是在意識到河邊宿舍區，特別是容納年紀最小女孩的「泡泡小屋」（Bubble Inn）與「雙子宿舍」（Twins cabins）面臨立即危險後，才下令撤離。他在撤離過程中駕駛卡車協助帶離年幼孩童時，遭洪水沖走不幸罹難，享壽70歲。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，瓜達盧佩河最終暴漲至37.5英尺（約11.4公尺），泡泡與雙子宿舍遭激流與渦流夾擊，水深迅速升至4英尺（1.2公尺）以上，成為傷亡最嚴重區域。當時多數年輕輔導員與成人管理員失聯，被迫獨自作出生死決定，場面極度混亂。

卡爾表示，家屬希望能一次性完整說明整起事件的時間線，避免外界片段式揣測與錯誤資訊擴散。

儘管家屬聲明揭露了部分應變行動的背景，但仍有許多疑點有待釐清。離營地最近的漢特志工消防隊（Hunt Volunteer Fire Department）指出，他們事發期間並未接獲營地的任何求救電話。另有家屬表示，直到當天上午11時30分前不久，才首次收到來自營地的電子郵件通知，距離事發已數小時之久。

因連日強降雨造成的危險條件，部分地區13日、14日被迫暫停搜救行動，目前仍有約160人失聯。外界對營地是否延誤警訊回應與疏散時機的質疑聲浪仍持續升高。