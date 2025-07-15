首波關稅「拿日韓開刀」！　韓媒曝川普釋恐怖信號

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日率先公布對外關稅信函中，首波就針對長期親密盟友日本與韓國，宣布將自8月1日起對兩國商品加徵25%關稅，令兩國相當震驚。韓媒分析，川普此舉意在對其他國家發出警訊，即便是與美國關係密切的盟友，也難以逃過關稅政策的打擊，並可能預示美方將不再根據「232條款」給予豁免，進一步祭出包括晶片在內的關稅措施。

《韓國先驅報》14日指出，川普政府於向日韓兩國領導人發出幾乎相同的關稅通知信，明確要求在8月前取消所謂「不公平的貿易障礙」，否則將對進口產品課徵25%關稅。儘管美方同日也對其他12國發出類似信函，卻選擇先行公布日韓兩國的內容，被解讀為「刻意」。

分析認為，川普此舉旨在施加最大壓力，並傳達一項訊息，即使是最親近的盟友，也不能期待在川普主政下獲得貿易豁免。韓國西江大學國際關係學教授許允（Heo Yoon，音譯）表示，美國此舉是「殺雞儆猴」，日韓雖是親密盟友，卻也擁有對美龐大的貿易順差和強大工業實力，成為川普稅務強硬路線的「開刀對象」。

亞洲協會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）則指出，對日本與韓國加徵關稅將對其他國家發出寒意十足的警訊，尤其汽車產業對日韓而言皆屬國家經濟重心。

公開資料顯示，《美國貿易擴張法》第232條款允許政府以國安名義調查並限制特定商品進口範圍，涵蓋鋼鐵、鋁、汽車與零組件、半導體、藥品、關鍵礦物與卡車等六大類別。若進口項目被認定威脅國安，美國得以採取提高關稅或實施其他非關稅性限制。

韓媒總結指出，川普選擇針對兩大亞太盟友開刀，既反映其「美國優先」政策不分敵友，也可能為後續與其他貿易夥伴的談判鋪陳強硬立場。