趁美國外交退卻　中國積極擴張國際影響力

▲中國趁著美國在外交方面退卻，正積極擴張國際影響力 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦參議院外交關係委員會的民主黨成員14日發布報告指出，中國正趁著美國在川普總統主政下縮減國際參與的同時，積極擴張其外交影響力。這份報告經過數月的實地考察與研究完成，強調美方在全球事務的退卻，已為中國提供擴張空間。

綜合外電報導，報告發布之際，川普政府正在大幅裁減國務院人力，自12日起計畫裁撤超過1,350名駐美人員，總裁減規模接近3,000人。同時，也大幅削減對外援助經費，實際上等同關閉美國國際開發總署（USAID），該機構原本負責全球大多數的人道與發展援助，裁員影響波及數千名員工與外包人員，超過八成計畫遭取消。

報告警告，這些削減將嚴重削弱華府在國際上捍衛與推動美國利益的能力。根據醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）先前一項研究，USAID遭到解編後，全球恐將在2030年前額外增加超過1,400萬人死亡。

外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）在電話記者會中表示，「川普政府上任數日內開始削減美國對全球的承諾，中國立即將美國標記為不可靠的夥伴」，「當我們撤退之時，他們正在擴張。」

白宮則辯稱，這些改變是為了與川普「美國優先」的外交政策目標接軌，並致力於縮小聯邦官僚體系、刪減被視為浪費的支出。川普曾表示，美國在對外援助方面負擔過重，應由其他國家分擔更多責任。

該報告全長91頁，詳列中國在廣播、醫療與發展等各方面擴張影響力的案例。委員會研究人員指出，美方削減對外援助後，中國迅速填補空缺，從疫苗資助、糧食援助到基礎建設支出，幾乎各層面皆有跡可循。