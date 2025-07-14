每天醒來就焦慮爆表？巴黎女生教你「3+5步驟」把早晨從慌亂變高級

▲每天一醒來就像打仗？巴黎女性用三步驟開啟優雅早晨，不追效率、反而更有效率！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

現代人生活節奏快速，很常在一日之晨開始，就被待辦清單和手機訊息塞滿。根據日本《Women’s Health》近期一篇報導指出，來自法國巴黎的「心靈晨間儀式」正在亞洲引起關注，這套源自巴黎女性的優雅早晨生活哲學，由日本整體健康教練AYUMI親身實踐並介紹，主打透過簡單的「三步驟」，重新找回身心節奏、展開最理想的一天！

和台灣人的日常相仿，日本人多半習慣邊滑手機、邊吃早餐、邊看新聞或影片等多工操作，然而法國人則選擇用更溫柔的方式迎接早晨。AYUMI分享，她在法國旅行時觀察到，當地人即便是平日，也會前往麵包店購買剛出爐的法國長棍、在街角咖啡館享用濃縮咖啡，甚至在陽台上做伸展操。這種不追求效率、反而重視「一日之始的心情開機儀式」，正是改變生活質感的關鍵。

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「心靈開機」的三步驟，從靜、食、感官切入

AYUMI根據自身經驗整理出三個簡單步驟，幫助現代人在匆忙中也能保有平靜。首先是「與靜謐一同醒來」。她指出，許多法國人會在自然光或柔和音樂中緩緩醒來，並享受「什麼都不做」的片刻，比如坐在沙發、陽台，靜靜感受清晨空氣。這段時間不為完成任務，而是單純為了安頓內心。

第二步則是「享受簡單早餐」。法式早餐以輕食甜點為主，像是牛角麵包、巧克力可頌或塗了果醬的烤長棍，搭配濃縮咖啡或拿鐵。AYUMI強調，與日本常見的「早餐不能吃甜食」概念不同，法國人相信適量糖分能幫助穩定血糖，也避免之後暴飲暴食，重點在於吃得「有餘裕」，而非追求複雜與豐富。

第三步則是「調整內心狀態的行動」，無論是前往市場閒逛、在咖啡館靜坐，又或者只是在通勤途中稍作深呼吸，巴黎女性普遍會在早晨刻意安排與自我連結的片刻。AYUMI舉例，她在南法旅行時，當地市場從早上8點起便聚集居民與攤販，許多當地媽媽一邊買菜、一邊與賣家聊天，或是與熟人寒暄、品嘗咖啡，將這段時間視為生活儀式的一部分，而非單純的日常任務。

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除了介紹法式早晨哲學，AYUMI也分享了適合東亞社會應用的五個「晨間生活優化技巧」，讓繁忙生活中也能找回自我節奏。

1. 將早晨分三段管理

起床後至梳洗時間為「靜謐時間」、早餐與家事為「整理時間」、出門前則是「自我鼓勵時間」。即使每段只有5～10分鐘，也能有效提升心情與效率。

2. 每天選一件「不做的事」

例如不滑手機、不看新聞或不打開社群，減少分心與外界干擾，創造屬於自己的清靜空間。

3. 利用聲音與氣味啟動身心

選擇溫和鬧鐘聲、使用喜愛的香氛，或運用日光鬧鐘替代刺耳鈴聲，幫助身心柔和甦醒。

4. 早餐採「三品規則」

專家建議與其追求多樣，不如搭配高品質的三項主食，例如玄米飯糰＋味噌湯＋海苔、或酪梨吐司＋水煮蛋＋番茄，兼顧營養與實用性。

5. 實施「資訊斷食」

避免一早就接觸Email、社群或新聞推播，讓早晨專屬於自己，而非成為應付他人訊息的開始。





每個人的早晨，都是人生的縮影

AYUMI最後強調，「早晨是一天中最純粹的時光，還不屬於任何人。只要能在這段時間專注呼吸、整理情緒，即便只有10分鐘，也能重建一天的主導權。」在高度壓力的生活節奏下，學習巴黎女性那份對生活的從容與自我尊重，也許正是現代人所需要的生活修復力。試著在接下來的下半年，不再讓To Do List掌控自己，而是用一份溫柔與寧靜開啟每一天的篇章。