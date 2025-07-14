暑假最香的夢幻行程！Fées法緻送妳飛巴黎　滿額抽來回機票＋做公益一次到位

▲Fées法緻大手筆祭出「Fées夏日浪漫巴黎之旅」活動。（圖／品牌提供）

記者楊智雯／台北報導

現代社會女性身兼數職，在女兒、妻子、母親、媳婦的多重身分中來回切換，面對日復一日的責任與壓力，許多女性仍選擇堅強前行，卻也渴望有片刻只為自己而活的喘息空間，Fées法緻今年夏天以實際行動邀請女性重新把焦點放回自己，大手筆祭出「Fées夏日浪漫巴黎之旅」活動，直接送出夢幻級巴黎來回機票！只要於百貨專櫃或官網單筆消費滿2500元，就有機會把最浪漫的城市打包帶走，來一場說走就走的療癒旅行，不只送巴黎，Fées更加碼投入女性健康關懷，啟動乳癌防治公益計畫，凡購買一瓶沐浴油即捐出10元給乳癌基金會，讓每一次選擇香氣的同時，也成為守護彼此的力量。

▲只要於Fées法緻百貨專櫃或官網單筆消費滿2500元，就有機會把最浪漫的城市打包帶走。（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲Fées法緻的創辦人阮副董，選擇用香氣與行動為女性帶來療癒與支持。

正因為深刻理解女性在生活中的付出與壓力，Fées法緻的創辦人阮副董，選擇用香氣與行動為女性帶來療癒與支持。她是兩個孩子的母親，也是一位經常往返法國、對生活美感極具敏銳度的女性。品牌的起點，源自她早年引進法國知名嬰幼兒品牌Jacadi的經驗，當時她深刻感受到「氣味」對孩子情緒安撫與安全感的影響，決定打造一個屬於東方家庭、從氣味到配方都更貼近媽媽與寶寶需求的品牌Fées法緻。

熟悉Fées的人，總會將它與「媽媽」、「寶寶」、「溫柔的香氣」畫上等號，品牌以親膚成分與療癒香氣打下穩固口碑，陪伴無數新手父母度過育兒生活，也因為深受媽媽們信賴，許多人開始主動詢問：「有沒有大人也能用的？」於是Fées正式推出支線品牌 Fées BEAUTÉ，將這份香氣中的呵護，從孩子擴展到每一位在生活中努力扮演多重角色的女性，「媽媽的心如果是安穩的，這個家就會有力量」，Fées創辦人阮副董點出品牌長年受到媽媽們信賴的原因。

▲對於阮副董而言，巴黎不只是品牌起點，更是充滿靈感與情感連結的城市。

「Fées夏日浪漫巴黎之旅」的活動便是延續這樣的信念，7/1~8/31於全台百貨專櫃與官網購買Fées商品、單筆滿2500元的消費者即可參與抽獎，有機會獲得巴黎來回機票、品牌禮券、香氛禮盒等好禮。對於阮副董而言，巴黎不只是品牌起點，更是充滿靈感與情感連結的城市，她回憶在巴黎散步、看建築、感受歷史的片刻，總能重新找回自己內在的節奏與熱情，這次將巴黎作為獎項地點，正是希望將這份感動與夢想傳遞給消費者，對於平時忙於生活的女性而言，一趟浪漫之旅，或許就是重新看見自己的機會。

▲Fées BEAUTÉ與法國百年調香世家Argeville合作，推出的香氛沐浴油系列。（圖／品牌提供）

「我一直覺得，照顧自己不是奢侈是必要」阮副董說，這份堅持也延伸到團隊文化中，Fées的研發與行銷團隊多是母親，她們憑藉親身的經驗，從使用者角度出發，精心打造每一項產品。Fées BEAUTÉ與法國百年調香世家Argeville合作，推出的香氛沐浴油系列，正是這份理念的具體實踐，不含皂鹼，以夏威夷堅果油、酪梨油、荷荷芭油與向日葵油等四大植物油為基底，從「橘郡橙花」的甜美、「諾曼第茉莉」的優雅，到「巴黎玫瑰」的浪漫，甚至針對男士設計的中性香「岩蘭草」也一應俱全，讓每個人都能依照心情與風格，自由選擇與自己共處的方式，溫柔潔淨同時滋養肌膚，洗後不緊繃、不乾澀，無論是忙碌後的快速沐浴，或是偶爾獎勵自己的泡澡時光，這瓶沐浴油都成為日常裡放鬆的重要儀式。

▲7/1~8/31期間購買任一瓶香氛沐浴油，品牌即代為捐出10元予乳癌防治基金會。

也正因為品牌承載著「自我照顧」的初衷，Fées選擇與乳癌防治公益行動結合，「乳癌其實離我們沒有那麼遠，」阮副董語重心長地說，「身邊很多人都正在經歷、陪伴或努力康復中，我們想用陪伴的方式告訴她們，妳不是一個人。」因此，自7/1~8/31期間購買任一瓶香氛沐浴油，品牌即代為捐出10元予乳癌防治基金會，目標捐出十萬元善款，透過每一次選擇，讓香氣不只療癒自己，也成為支持他人的溫柔力量，「妳值得被守護，也有能力去守護他人」。

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