水星再次逆行！全世界都在卡關「只有他們」一路綠燈、好運爆棚

▲日本占星師彩谷奈央表示，7月18日起水星進入逆行期，標誌著一段「回顧與重整」的時間將展開。圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在充滿變動與挑戰的現代生活中，許多人開始重新關注星象與命理所帶來的指引。當一段關係突然重新聯繫，過去未竟的計畫再度浮現，又或是某個埋藏心底的情緒悄然甦醒——這些看似巧合的時刻，或許正與宇宙星象的變化有著微妙的連結。7月18日起，水星進入逆行期，標誌著一段「回顧與重整」的時間將展開。根據日本《Women’s Health》報導，占星師彩谷奈央針對本週星象與十二星座的影響，給出專業解析！彩谷指出，這段期間是重新面對過去課題、調整人際關係與個人節奏的關鍵時機。

水星逆行將揭開舊事重提的序幕

本週的星象焦點為水星逆行，其主宰溝通、思考與資訊流動。當這顆行星開始反向運行，過去曾遺落、錯過或未處理完的問題將可能重新浮出檯面。不少人將發現自己正重遇老朋友、再探舊夢、重啟一段關係，或是再次審視一項曾被擱置的選擇。與此同時，內在情緒的流動也更加明顯，使得許多情感或思緒得以被重新理解與整理。

本週好運前三名星座揭曉

第1名——牡羊座

與親密關係的交流將帶來穩定與慰藉。家庭與身邊的熟人成為支柱，深度對話有助解開心結，促進相互理解。

幸運日解析

14日適合享受娛樂與輕鬆交流；19日語言表達能力佳，有助於建立良好人際印象。

第2名——水瓶座

舊識與人脈重新串連，生活步調雖忙碌卻蘊藏轉機。透過交流與協助他人，可能開啟事業與感情新局面。

幸運日解析

15日清晨直覺特別敏銳，靜心思考將有所啟發；16日的對話中可能暗藏重要契機。

第3名——獅子座

人際交流活絡，重新連繫的對象將為生活注入活力。社交場合易獲關注，積極展現自信將獲得回饋。

幸運日解析

17日語言魅力上升，適合社群與邀約；18日人氣高漲，是參與活動、擴展人脈的良機。

其餘星座運勢一覽

金牛座｜穩定關係的小波動藏有新契機

與家人或親密朋友之間的連結更深，感受到安心與支持。不過關係中也可能出現些微起伏，誠實溝通將有助於化解誤會，讓關係更穩固。

幸運日：14日適合從興趣活動中獲得樂趣與靈感；19日談吐得體、表現自然，能拉近人際距離。

雙子座｜資訊過載下的冷靜選擇

雖有豐富刺激的訊息，但應避免衝動判斷。謹慎分析、確認資訊來源，有助做出符合自我價值的選擇。

幸運日：17日與朋友共事氣氛佳；20日行動直覺精準，利於實踐目標。

巨蟹座｜面對過去內在聲音的勇氣

舊情緒、未解難題再次浮現，是重新理解自己的契機。透過整理心緒，能迎來未曾察覺的轉機。

幸運日：16日高效執行日常事務；19日交流帶來深刻感動與反思。

處女座｜他人觀點啟發內在智慧

工作與人際皆受矚目，也伴隨壓力。透過溝通與合作，能找到專屬解方並拓展思路。

幸運日：17日心靈層面獲得滿足；20日適合獨處沉澱，激發創造力。

天秤座｜言語之中重建關係

關係中的誤會或未說出口的話，有望在本週透過輕鬆對話被解開。新舊交錯的連結，將孕育新的信任感。

幸運日：15日調整日常習慣有益身心；17日個人魅力自然流露，利於社交互動。

天蠍座｜協作與溝通為成長關鍵

被賦予更多責任的同時，更需仰賴團隊協作。主動聯繫與資訊共享，將成為穩定成長的基石。

幸運日：16日改善工作流程見效；20日透過事件獲得內在確認。

射手座｜再訪舊夢，修正方向

過往的志向可能再度萌芽。與信賴對象討論將有助於重塑行動力與方向感。

幸運日：15日加深情感連結；19日整理環境與生活節奏，有助運勢提升。

摩羯座｜深層對話引領關係進展

與重要對象之間的對話將顯得格外重要。即便話題沉重，也值得誠實面對，關係將因此深化。

幸運日：16日直覺清晰，對話更具洞察力；17日語言傳達力佳，促進感情交流。

雙魚座｜堅持自我節奏的價值

吸引眾人關注的同時，應避免為迎合期待而失去自我。堅守步調與信念，更有助於累積幸福感。

幸運日：14日輕鬆過日可獲身心平衡；19日從周遭對話中得到實用資訊。