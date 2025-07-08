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產後憂鬱不是靠「老公＆爸媽」就能撐過　429位產婦的「調查報告」揭開社會隱性風險

▲▼產後憂鬱,產婦,支援,心理健康,研究,身心靈,支持,孕婦,生小孩。（圖／Pexels、Pxhere）

▲產後憂鬱不是在一兩個人的幫助下，就能撐過！（圖／Pexels、Pxhere，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年來，台灣社會對於「產後憂鬱」的關注逐漸升溫，不論是心理健康倡議、醫療單位推動的篩檢制度，或是藝人出面分享心聲，產後情緒議題已成為全民都該正視的重要議題。而根據日本《朝日新聞》近日報導，一項由東京都醫學綜合研究所進行的最新研究顯示，25歲以下的年輕初產婦若希望降低產後憂鬱風險，懷孕期間至少需要「6位以上可依靠的人」支援，才真正有效。這項研究成果，也已刊登於疫學與精神醫學相關的專業期刊

這項研究找來住在東京都4個區市、共429位首次懷孕的女性參與，平均年齡為29歲，其中158人為25歲以下。研究團隊在孕期初期，請受訪者回答「在需要幫助時，有幾位可以依靠的人？」等問題，並於產後1個月時，進行產後憂鬱量表評估。

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▲▼產後憂鬱,產婦,支援,心理健康,研究,身心靈,支持,孕婦,生小孩。（圖／Pexels、Pxhere）

結果顯示，25歲以下女性即使身邊有1～5位支援者，憂鬱指數仍維持在6分左右；唯有當依靠人數達到6位以上時，分數才顯著下降至約4分，情緒狀態出現明顯改善。

研究團隊副參事研究員山崎修道表示，「從統計結果來看，當可依靠人數達到6人以上時，憂鬱分數會有顯著下降。」主任研究員新村順子也補充，「這樣的數值變化代表媽媽主觀感受到的心情與情緒已有好轉，顯示她們正朝穩定方向前進。」

不過，調查中真正擁有6人以上支援者的年輕初產婦，比例僅約2成。

▲▼產後憂鬱,產婦,支援,心理健康,研究,身心靈,支持,孕婦,生小孩。（圖／Pexels、Pxhere）

研究團隊指出，過去孕婦支援往往依賴保健師面談結果來判斷是否提供後續幫助，但這樣的機制恐無法全面察覺女性的多元困擾，尤其是年輕初產婦，往往面臨健康焦慮、教養壓力、經濟壓力等多重挑戰。

正如日本知名生物人類學家長谷川眞理子所說，「生了孩子就會有母性本能？這其實是一種幻想。」這句話也道出許多新手媽媽真實的心理狀態，母愛不是自動生成的，它需要理解、空間，更需要被支持的環境。

新村研究員也呼籲，「即使有專業人員陪伴，一個人也不可能應對所有問題。真正能讓媽媽安心的，是根據不同煩惱，有一整套多元支援的人際網絡。」

▲▼產後憂鬱,產婦,支援,心理健康,研究,身心靈,支持,孕婦,生小孩。（圖／Pexels、Pxhere）

報導指出，25歲以下女性除了心理成熟度尚未穩定，也較容易處於經濟或社會孤立的環境，相較於年長世代，年輕產婦更容易面臨經濟困境或社會孤立的情況，她們往往在健康、育兒、經濟等多方面也都有疑慮與不安。目前，國際間普遍將25歲以下視為「心理仍處於發展中的青春期」，各國也開始投入更多資源強化支援。

這項研究發表於疫學與精神醫學專業期刊中，也再次呼籲社會大眾，「產後憂鬱」不該是新手媽媽獨自面對的情緒戰場。對於年輕媽媽的照顧，也不能只靠伴侶或單一專業人員，而是需要更多人共同加入撐傘的行列，讓年輕媽媽們在身心劇烈轉變的過程中被「真正接住」，也是打造友善育兒環境的根本之一。

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