七夕怎麼慶祝　日本人「只寫願望、不寫情書」原來想脫單不能挑這天？

▲慶祝7月7日七夕，日本人一定要做的事不是告白，而是寫願望。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

每年7月初開始，日本各地總會掀起一陣「許願旋風」，竹枝搖曳、短冊飄飄，這就是日本在國曆7月7日的傳統節日──七夕（たなばた）。近日，也有不少網友在threads分享在日本看過的景象。但你知道嗎？這個充滿詩意的日子，其實跟大家想像中的「浪漫告白」一點關係都沒有！

日本七夕的起源可以追溯到中國的「乞巧節」，融合了牛郎與織女的愛情故事，也搭配上日本古老的「棚機津女」儀式。據說早在奈良時代，七夕就被正式引進日本宮廷文化，之後逐漸演變成庶民也熱衷參與的節慶。江戶時代開始，更被列入「五節供」之一，成為全民祈福、許願的重要節日。

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日本人怎麼過七夕？

不過，七夕的主角不是情人，而是願望與手藝。家家戶戶會把寫有心願的「短冊」綁在竹枝上，不管是「考試合格」、「健康平安」，還是「成為漫畫家」，通通都能寫！竹枝上還會掛上色彩繽紛的裝飾品，包括吹流、紙衣、網飾、千羽鶴等，每一樣都象徵不同的祝福，比如祈求手藝精進、商業興盛或無病息災。

日本七夕適合告白？

但如果要問，日本七夕是個適合告白的浪漫節日嗎？答案恐怕會讓期待的男生女生有點失望。

和中國七夕被視為「情人節」不同，日本人對七夕的認知比較偏向「祈願日」，而非「戀愛日」。雖然它源自於牛郎織女的故事，但在實際文化裡，並沒有特別與告白或戀人約會掛鉤，甚至有些都市傳說還會提醒，七夕當天不宜告白或求婚。

在日本，如果真的想抓準時機向心儀對象告白，建議把日曆翻到2月14日或3月14日，因為「情人節」與「白色情人節」，才是日本男男女女表達愛意的最佳時刻。情人節時女生會送巧克力（有真心版也有友情版），白色情人節則由男生回禮，這才是「愛意傳遞」的正統節奏！

七夕在日本是一個充滿文化與祈福意味的節日，雖然不以戀愛為核心，但正因如此，它的純粹與溫柔也格外迷人。最近如果正在日本旅遊，不妨注意一下在竹子上飄揚的短冊，也可以跟著日本人靜下心來，為自己寫下一個願望，美夢成真的時候說不定比告白還來得浪漫！