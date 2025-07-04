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不節食也能瘦的「咖哩料理」！跟營養師「吃對方法」還能抑制想吃零食的慾望？

▲▼咖哩,瘦身,營養,料理,健康,減脂,香料,代謝,新陳代謝。（圖／Pexels）

▲只要選對食材、掌握烹調訣竅，減脂期間也能將咖哩吃得開心又無負擔！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

終於又盼到週末！煮夫煮婦打算煮什麼料理，來療癒辛苦工作一週的自己與家人？不妨試試「越吃越瘦的咖哩」！根據日本《Women’s Health》報導，只要在選材和料理方法上稍加巧思，咖哩就能搖身一變，成為既滿足又不易發胖的好選擇。不過，「要怎麼調整才對？」、「市售咖哩塊也可以嗎？」、「主食還是白飯沒關係嗎？」這些常見疑問往往讓人遲疑不前。

為此，日本《Women’s Health》特別請來營養師麻生れいみ老師，為大家深入解析如何讓咖哩發揮減肥助攻的潛力，包括低熱量食材選擇、健康調理技巧，還有實用又簡單的實作食譜一次整理奉上。

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「只要掌握訣竅，做出減脂期間也適合吃的咖哩絕對有可能。大家之所以覺得咖哩容易發胖，是因為市售咖哩塊多含有大量脂肪，再加上搭配白飯的高碳水組合。但只要在食材選擇、烹調方式和進食時機上動點腦筋，即使在減肥期間也能安心享受這道主食。」麻生れいみ老師解釋道。

咖哩的三大好處

① 香料提升代謝力
「咖哩中不可或缺的各種香料，本身就有不少有助減重的作用。」麻生れいみ老師表示。

孜然（Cumin）
「具有促進消化、調理腸胃的效果，還富含抗氧化力，有助延緩老化與預防貧血。」

薑黃（Turmeric）
「含有的薑黃素（Curcumin）能提升肝臟功能、促進體內循環，同時具備抗發炎、抗氧化效果，對美肌與預防文明病也有幫助。」

辣椒粉（Cayenne Pepper）
「含有辣椒素（Capsaicin），能活化新陳代謝、促進脂肪燃燒，也有助於血液循環、改善手腳冰冷。」

▲▼咖哩,瘦身,營養,料理,健康,減脂,香料,代謝,新陳代謝。（圖／Pexels）

② 提高飽足感、抑制想吃零食的慾望
「香料香氣、微辣口感和熱呼呼的溫度組合，會直接刺激飽食中樞，幫助提高餐後滿足感，也能減少“吃點甜的”這類的嘴饞狀況。」

③ 一盤就搞定蔬菜與蛋白質攝取
「如果在咖哩中搭配豆類、蔬菜、雞肉、豆腐等食材，就是一盤能同時滿足主食、主菜與副菜的黃金時短料理，也特別適合忙碌日常使用。」

▲▼咖哩,瘦身,營養,料理,健康,減脂,香料,代謝,新陳代謝。（圖／Pexels）


如何聰明吃咖哩才不怕胖？

吃咖哩的最佳時機？
「建議中午吃最理想。因為白天代謝較高、能量消耗快，即使攝取些脂質與碳水，也比較容易被身體利用；而且這時消化吸收節奏較穩定，不易囤積脂肪。」

麻生れいみ老師強調，「若是非得晚上吃的話，記得將白飯量減半，改以『湯咖哩風』料理方式替代。再加入大量蔬菜與配料，就能滿足口腹之慾，又不容易有罪惡感。」

主食怎麼選才聰明？
「不要被『咖哩＝白飯』這種刻板印象綁住。只要換個主食，就能有效減少糖分攝取。」

麻生れいみ老師建議：
蒟蒻米、大豆米：低碳又能保有白飯口感
發芽玄米、雜穀米：能延緩血糖上升、提升飽足感
花椰菜米：低碳又無明顯味道，和咖哩超合搭

「另外，也可用豆腐、炒豆腐等替代主食來源，或用大豆粉、豆渣粉自製『低碳烤餅（Naan）』，變化更多、也比較不膩。」

▲▼咖哩,瘦身,營養,料理,健康,減脂,香料,代謝,新陳代謝。（圖／Pexels）

想要在享受美食的同時也兼顧體態管理，其實並不難。只要掌握幾個簡單原則，像是選對食材、調整料理方式與吃對時間，就能讓人人愛吃的咖哩搖身一變，成為減脂路上的最佳神隊友。

這個週末，不妨在廚房來場實驗，為自己和家人煮出美味與健康兼具的幸福時光！

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