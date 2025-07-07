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硬撐只會更累！本週星座示警：牡羊不妨相信夥伴、獅子注意身心狀態

▲▼12星座,星座,運勢,感情,事業,工作,身心,壓力,放鬆,療癒,疲憊。（圖／Pexels）

▲本週星象氛圍轉暖，原本緊繃的人際關係開始解凍，試著放下對抗、換個角度思考，反而更容易找到共識與平衡。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

本週星象超有感！來自日本的知名占星師星乃せいこ，為女性生活風格網站《yoi》專欄「WEEKLY NEO HOROSCOPE」撰寫的12星座運勢，再次登場。本週7/7～7/13的星象主題圍繞「解凍人際張力」，緊繃許久的氣氛將逐漸鬆動，朝著和解與共識邁進。專家提醒，比起正面對抗，更值得思考的是——如何讓彼此朝同一方向前行，主動退讓一步，也許能讓事情往更好的方向發展。

牡羊座（3/21～4/19）
別一個人硬撐，相信身邊的人吧。
這週的你在工作或社交場合展現領導力、發揮長才並取得成果。然而在家庭或住家事務方面也將變得繁忙，工作與私生活間的平衡可能成為你的煩惱來源。「兩邊都沒做好」的焦慮，其實源自你對自我的高要求。事實上，不需完美，學會請求幫助，會讓事情更順利發展。

▲▼12星座,星座,運勢,感情,事業,工作,身心,壓力,放鬆,療癒,疲憊。（圖／Pexels）

牡牛座（4/20～5/20）
輕鬆愉快又正面的一週來臨。
這週的你能在思考與實踐之間取得良好平衡。不論是工作、學習，還是興趣、娛樂，只要全心投入，都能創造美好回憶。你也能將經驗轉化為智慧，幫助他人。透過多元方式表達想法，實際行動比紙上談兵更有收穫，勇敢踏出第一步將開啟你的未來。

雙子座（5/21～6/21）
穩住陣腳，以接納姿態迎接機會。
你可能會經歷資產管理調整、責任交接等轉變，進而獲得實質收穫。這週的關鍵是「接納」與「穩定」。財務方面，應聚焦於「如何使用與培養」而非單純追求收入。從檢視支出、檢查明細等基本功開始，穩健累積未來的安心基礎。

巨蟹座（6/22～7/22）
新的人生篇章即將展開。
過去四週你正面臨人生的轉捩點，這週這股動能將加速發展。戀愛、工作、頭銜等身份或地位可能產生變化。別急著求結果，這段轉型期將持續一年。試著幻想理想的伴侶與職場環境，並記錄下來，作為未來取捨與前進的指南。

▲▼12星座,星座,運勢,感情,事業,工作,身心,壓力,放鬆,療癒,疲憊。（圖／Pexels）

獅子座（7/23～8/22）
健康與體質改善是本週重點。
這週要特別關注自己的身心狀態。你過去半年累積的生活習慣與壓力，正反映在體感與情緒上。若感覺良好，就是繼續的訊號；若不適，則要細心觀察並調整。記得，心與腦也會疲憊，聆聽身體的訊息，讓自己好好休息。

處女座（8/23～9/22）
愛與感謝充盈的溫馨一週。
你會被喜愛的夥伴包圍，並有機會將感謝與愛傳達出去。不妨規劃夏季活動或與親友共度時光，即使只是閒聊或聚餐，也能感受到幸福。即便忙碌，也花些時間聯繫與表達感激，正向能量將自然流動。

天秤座（9/23～10/23）
善用時間，切換工作與休息的節奏。
雖然渴望獨處與安靜，卻仍會被推上檯面被需要。這週請兼顧「想幫忙」與「想休息」的心情，為生活劃出明確的界線。當你完成繁重任務或與人密集交流後，請及時回家放鬆，恢復自我感覺，這將是最佳的心靈營養。

▲▼12星座,星座,運勢,感情,事業,工作,身心,壓力,放鬆,療癒,疲憊。（圖／Pexels）

天蠍座（10/24～11/22）
知性光芒閃耀的時期來了。
這週靈感滿滿，你可能解決小煩惱、深入了解社會議題，並展現強大的執行與判斷力。你在平凡任務中展現出色表現，甚至會被他人注意。試著用不同視角看待日常，實踐中思考，你將發現生活變得更加有趣。

射手座（11/23～12/21）
檢視金錢與事業目標的進展。
這週你將看到過去半年努力的成果。無論是節約、儲蓄或事業目標，都是檢查現況的好時機。若進展順利，那就繼續前進；若效果不佳，也可重新調整方式。配合你的個性與資源，訂下可持續的方法，將迎來美好成長。

摩羯座（12/22～1/19）
你的魅力與能力將獲得肯定。
即使你謙虛，周圍的人仍深受你穩定的表現鼓舞。這週你將受到表揚或獲得評價機會。請對自己有信心，即使沒特殊事件發生，也要肯定自己日常的努力。抬頭挺胸，擁抱你的魅力，邁步前行吧！

▲▼12星座,星座,運勢,感情,事業,工作,身心,壓力,放鬆,療癒,疲憊。（圖／Pexels）

水瓶座（1/20～2/18）
做自己喜歡的事就是這週的主題。
這週要對自己更溫柔。過去一段時間你扮演著貼心「好人」角色，讓人疲憊。現在可以允許自己拒絕聚會、放下即時回訊的壓力。本週的功課是：「請做自己喜歡的事」。讓你的日常充滿愉悅與自由。

雙魚座（2/19～3/20）
將迎來幸福滿滿的每一天。
你將與摯友共度創造性的時光，感受到「創造」的快樂。雖然還有責任與工作在身，但這週的你將感覺到自由與快樂。若你覺得生活無趣，也許是你在重要時刻對自己說了些違心的話。不妨試試引導冥想，與自己坦誠對話。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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