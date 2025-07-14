掀賴清德昔稱發現金「最有效」　陳玉珍打臉：不要浪費時間釋憲

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，面對綠營質疑侵犯行政院預算編列權，藍營主張三讀通過的是法律案而非預算案，並未違憲。國民黨立委陳玉珍今（14日）表示，當年總統賴清德擔任立委期間也曾支持普發現金，如今卻是昨日今非？呼籲賴清德不要核准覆議，更不要浪費時間釋憲。

陳玉珍指出，前幾年要普發現金時，民進黨立委管碧玲、羅致政、陳明文、王美惠等人紛紛作圖卡，大肆宣揚這叫「經濟紅利、全民共享」，還有多名民進黨立委共同召開記者會呼籲普發現金，結果，現在變成「掏空國庫」。

陳玉珍續指，普發現金一萬元是實際進入民眾口袋，中間不會被抽3%、5%、10%、20%，而她說的10%、20%就是「綠電」，大家看到的那些海上光電板，中間的5%、10%有多少綠營政治人士上下其手？這才叫自肥圖利、綁標利益群體。

國民黨團接著播放影片，2008年時任民進黨立委的賴清德說，「民眾拿到現金的時候，他才有辦法做其它的應用，好比學費。政府應該從善如流，用最有效、最具體、最簡單、最方便，馬上可以做退稅方案，而不要死鴨子嘴硬。」

陳玉珍諷刺，國民黨將這些話原封不動送還給賴清德總統，民眾拿到現金，才是最有效、最方便的退稅方案，別再死鴨子嘴硬！賴清德當立委時這樣說，難道當總統後，愛護老百姓的心就變了嗎？

國民黨立委翁曉玲也呼籲，這個案子對全民有益，經過多方民調，大家普遍支持普發現金1萬元，更何況普發現金的原因，是中央政府超徵稅收，連續4年超徵合計達1兆8407億元。

翁曉玲認為，覆議要經過賴清德的核准，若行政院針對普發現金的特別條例提起覆議，賴清德就不應該核准覆議，之後也不要再去申請釋憲，這是一個沒有意義而且浪費司法資源的做法。