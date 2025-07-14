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總統府公布「賴清德、災民對話全文」　怒駁報導斷章取義

▲▼總統賴清德赴南部勘災。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德赴南部勘災。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對網路媒體以「台南災民陳情手機沒訊號！賴清德竟回：郭國文的可以啊」為題的報導，總統府發言人郭雅慧14日表示，這是一則罔顧事實、斷章取義的報導，總統是在接受居民陳情後，逐一確認各系統訊號狀況，第一時間請消防署協調處理。總統府也還原當天賴清德與受災居民的完整對話全文。

有關當天賴清德前往災區關心居民狀況的互動，郭雅慧表示，還原當天狀況，總統是在接受居民陳情後，於現場逐一確認各系統訊號狀況，在得知僅只有一家復訊，多家電信系統尚未恢復後，第一時間隨即請消防署協調處理，消防署也持續調度通訊車輛前往災區，盼最快效率、最大程度解決問題。

郭雅慧表示，該則報導刻意僅擷取總統與受災民眾對話其中一句，無視應如實呈現完整全貌之新聞倫理，以斷章取義手法惡意下標，扭曲真實，試圖誤導國人，令人高度遺憾。

郭雅慧指出，自風災以來，全國軍、警、消、海巡、水、電，以及中央與各地方政府等各單位持續通力合作，推進各項災後復原工作，力求儘速恢復國人正常生活，亦盼全體國人團結一致，共同提升全社會防衛韌性，打造更安全的韌性台灣。

郭雅慧指出，面對天然災害或各種極端情境，斷章取義不實報導無益於各項災後重建工作，籲媒體報導前應詳實查證，府方也要求該網路媒體應立即更正該則不實報導內容，以維報信。

此外，總統府也彙整當天賴清德與受災居民的完整對話全文。對此，在場人士表示，很明顯是署長要結束話題，但賴清德仍不理解全貌而再度提問，由於當天勘災有六個點，水電與手機通訊復原情況皆不同，因此總統延續話題開始左右問，在郭國文之後，其他災民進一步講出關鍵「目前中華電信有，遠傳台哥大沒有訊號」。該人士說，沒想到總統的耐心確認被操作成傲慢，與現場感受完全不同。

賴清德與受災居民完整談話全文：

民眾A：感謝總統來地方關心大家，這次事實上真的很嚴重，沒水、沒電、沒網路的一大堆，三間電信公司如果可以用基地台來，三四小時都好啊，一些老人家有病痛也才有辦法聯絡。

總統：好您稍等一下，消防署長來，我有請他處理，消防署署長，這位大哥說通訊⋯⋯

民眾A：我是說，我也是這次的災民，感謝總統這次來給我們關心，這次是很嚴重沒錯，大家都知道很嚴重，啊你沒水、沒電、沒網路，老長輩或是年紀比較大的，身體病痛也無法聯絡啊，水電、電力、通訊要叫我們聯絡，我們就沒網路要怎麼聯絡？

總統：你趕快說明一下網路怎麼樣。

署長：報告一下，總統關心通訊的問題，所以這次台南地區調19台通訊車來，通訊車都用衛星電話處理這個問題，我剛剛手機會通耶？

民眾A：沒有耶！我們的都不會通，我們現在沒水沒電沒網路都沒有。

署長：中華電信會通啦？

民眾A：遠傳也沒有啊！台哥大也沒有，你如果是一些年齡比較大的，就沒辦法聯絡。

署長：沒關係，這個我們來想辦法，我們跟中華電信來努力。

總統：這位大哥，你稍等一下，郭國文可以啊？有啊。

署長：我們這邊都會通耶？

民眾B：報告總統，只有中華電信有，台灣大、遠傳都沒有。

民眾A：這都沒有，如果有我不會說謊啦。

民眾B：台灣大、遠傳都沒有。

民眾A：你如果用行動基地台，我們就⋯⋯幾小時也好啊。

總統：你那個不是行動基地台。

民眾A：你三家電信公司⋯⋯

總統：你那個行動基地台呢？好（示意說明）

民眾A：都沒有啊，有我不會跟你說沒有啦，這要跟總統老實說啊，這不能欺騙總統。

總統：在這個區域的是什麼基地台？

署長：我們跟中華電信再協調一下。

總統：好，讓他們再去處理。

民眾：好！感謝總統！

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