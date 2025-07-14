遭質疑「綠友友」　大法官被提名人陳慈陽認妻為民進黨仲裁委員

▲民眾黨立委林國成（右）與大法官被提名人陳慈陽（左）。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院全院委員會今（15日）繼續審查大法官被提名人人事資格，民眾黨立委林國成質詢時詢問大法官被提名人陳慈陽，是否有家人擔任民進黨有給職或無給職職務？陳慈陽答詢坦言，妻子郭麗珍在擔任民進黨仲裁委員，但這屬於個人的職業發展與抉擇，夫妻共營婚姻生活，無關乎個人職業發展選擇，強調自己過去曾任公職，也從未兼任政黨職務，足以證明自己立場超然。

林國成質詢時拿出兩包乖乖，告訴陳慈陽，上一次被提名人都是綠友友，這一次都是聽話的「乖乖牌」，大法官應該要維護憲法、解釋憲法的重要職責，期勉陳慈陽如果當上大法官，千萬不能做乖乖牌。

林國成接著質疑，民進黨當年針對「真調會」聲請釋憲時的訴訟代理人之一，就是陳慈陽，過去長期作為學者專家與民進黨合作，「確實你比綠友友更綠友友，這是我們的感覺」，並詢問將來陳擔任大法官會跟民進黨的關係作何取捨？

陳慈陽回應，自己從未兼職過任何政黨的黨務，2017年他擔任考試委員開始，任內將所有兼職，如各院訴願審議全部都辭掉，也不參加跟考試院職權無關的演講跟報告，這證明他本身是以超然的立場去行使考試委員職權，過去幾年來可以驗證。

林國成接著問是否有家人擔任民進黨有給職或無給職職務？陳慈陽則坦言，他的妻子郭麗珍在擔任民進黨仲裁委員，但是夫妻除了共營婚姻生活，家庭關係親子關係外，其他應屬於個人職業發展以及個人決定相關事務。

林國成質疑，陳慈陽在回覆民眾黨問卷時沒有提及此事，反而是去講《憲法訴訟法》第九條到十一條，會讓人覺得迴避問題，陳慈陽解釋，當初收到的題目他認為是在講他個人，因此才提《憲法訴訟法》有關個人利益迴避的問題，「我回答是很誠實的」；林追問，除了妻子還有其他家人參與民進黨職務？陳慈陽則回答「沒有了。」