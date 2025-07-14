漢光實兵「布雷操演」！兩棲突擊隊執行海上戒護　賴清德登艇視導

▲賴清德登上快速布雷艇聽取軍方簡報。（圖／翻攝自國防部直播）

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練今（14日）邁入第6天，上午在左營軍港執行「海軍防禦性布雷操演」，包括海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵駕駛M109突擊艇進行布雷戒護；而總統賴清德率國防部長顧立雄等人蒞臨視導，除聽取軍方簡報水雷布放作業流水線外，也登上國造快速布雷艇，國防部也直播水雷整備到海上戒護過程。

▲國防部公開水雷平台整修所，從最前排依序可看見「萬象二型沉底雷」、「萬象二型繫留雷」、「萬象一型錐形沉底雷」。（圖／翻攝自國防部直播）

水雷布放流程，依序是「整備命令下達」、「水雷提領」、「陸上運輸及戒護」、「水雷整備」、「水雷裝載」、「海上戒護」、「水雷布放」等7階段。在直播中，軍方公開水雷平台整修所作業流水線，包括引信組裝工作站、參數輸入及電阻模組安裝、水雷水密測試等；而水雷平台整修所可區分為「水雷儲放區」及「水雷整備區」。

軍方說，水雷整備是最耗時階段，為了加速水雷整備時效，海軍持續完成各地整備線建置，可擴充整備能量、縮短整備時間，加速整體布雷進行。在擬定布雷計畫時，由於每個布雷的海域水深不同、每顆水雷參數不同，官兵會逐一賦予水雷編號，作為後續水雷的參數設定、裝載與布放順序依據，如此才能發揮水雷最大效能；而完成編號後，會用天車吊掛水雷到整備架上，執行安裝前檢查，官兵同步同時檢測引信、電池等設定。

▲國軍吊掛萬象二型沉底雷。（圖／翻攝自國防部直播）

在戒護上，軍方指出，除軍港外，商港、漁港也可執行水雷裝載，這些地點的陸上戒護兵力由作戰區檢派；海上方面，除海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊外，還有陸軍兩棲偵察營、海巡特勤隊等三支部隊組成的「近岸防禦特戰部隊」，核心任務包括布雷戒護、反掃雷破障、海域/戰場覺知協力濱海打擊、快艇伏擊、留置作戰等。此次操演中，可看到海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊駕駛M109突擊艇，被部署在港內與港外，他們運用艇上雷達、黑色球形的熱顯像儀等裝備執行海上目標搜索，另也有無人機實施偵蒐。

軍方說明，水雷分類方式有很多種，若依照布放後的姿態來分類，概略可分為「漂雷」、「繫留雷」、「沉底雷」。漂雷是在海上布放後，漂流在海面上並隨海流四處移動，但1907年海洋第8公約限制各國發展漂雷；繫留雷是布放後固定在同一地方，繫留雷可分雷錨、繫留索、雷殼等3部分，繫留索長度可調整，布放後深度較不受限制；至於沉底雷是沉入海底後能隱蔽地形中，較不容易被發現、掃除。而若以引爆方式區分的話，就能分為「觸碰雷」與「感應雷」。

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊駕駛M109突擊艇執行海上布雷戒護。（圖／翻攝自國防部直播）

軍方表示，國軍現役有三型，第一、是「萬象一型錐形沉底雷」，由我國自主研發，是一種磁性感應引爆的水雷，主要攻擊目標是水面艦船；第二、「萬象二型繫留雷」，同樣由我國自主研發，屬「聲音及磁性感應的水雷，主要攻擊目標是水面艦及潛艦；第三、「萬象二型沉底雷」，也是我國自主研發，是聲音、磁性、壓力感應引爆的水雷，主要攻擊目標是水面艦及潛艦。

軍方說，布雷在防衛重要性上，是可阻擋中共入侵重要手段；如果中共要奪佔跟控制台灣，就算已經控制空域、海域，仍需靠兩棲作戰登島，因此布雷就好比在海上設置會爆炸的路障，若國軍證明有布雷能力，就可以讓敵軍先考慮後再行動。而布雷作戰的效益包括水雷造價成本較低、可以快速部署、布放後部署時間短、布放後即形成戰力、待敵時間長、對船艦殺傷力大。

軍方表示，在敵人必經航道上部署水雷，就能達到威嚇效果，即使執行掃雷也要耗費很多時間，對防禦的一方，水雷是實施不對稱作戰重要手段；此外，現代化水雷又有設計「防掃雷機制」。

國造快速布雷艇部分，軍方指出，其在110年加入海軍，特性是運轉靈活、吃水淺、抽水量大且配備自動化布雷系統。軍方也指，執行布雷不侷限快速布雷艇、通用布雷艇，會運用多元化載具執行布雷，增加布雷的彈性、隱蔽性跟效率，而為了強化布雷作戰能力，海軍規劃再籌獲6艘快速布雷艇後續艇，由龍德造船廠開工，預計明年底完工交付海軍，屆時海軍快速布雷艇數量將達10艘。

▼國造快速布雷艇。（圖／翻攝自國防部直播）