藍稱普發現金是法律案　吳思瑤：通過是鬼？拿柯文哲貪汙錢付好了

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，未納入台電1000億撥補，增列普發現金1萬元。藍營指稱，這是通過法律案，不是預算案，因此無違憲。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）反批，不是預算，那他通過的是鬼啊？難道不是要舉債，借子孫錢救罷免？這就是預算啊！拿國民黨產、柯文哲貪汙的錢來支應好了，那就不是國家預算了。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會，並進行輿情回應。媒體問到，認為普發現金是中共招數？有前綠委覺得這是反共反到發瘋。針對違憲部分，憲法訂的應該是提預算案，但是這次過的是特別條例，應該是法律案，因為藍營認為看起來不是這樣解釋？

吳思瑤反問，你是受國民黨委員影響？特別條例通過後就要編特別預算，特別預算就是預算、民脂民膏、人民的納稅錢、血汗錢。「我不曉得你提問國民黨說這次通過不是預算，那他通過的是鬼啊？」

吳思瑤質疑，難道不是要舉債，借子孫錢救罷免？這就是預算啊！2350億不是預算是什麼？拿國民黨產、柯文哲貪汙的錢來支應好了，那就不是國家預算了，這是另當別論，但它通過的就是國家預算，而且是舉債來為之。

第二，吳思瑤指出，有介選就有介罷，有介入正常選舉就有中國介入罷免。現在斧鑿斑斑也看得非常清楚，除了用慣用方式文攻武嚇外，也動員台商開始買票，以及極有可能也有中共資金協助國民黨反罷免，希望檢調積極查辦，這是過去中共常用的方法。

吳思瑤說，這次中國介入罷免有新招式，整個介選作法升級了，提早進行認知作戰一條龍，搭配這次藍白立委在立法院普發現金條例通過，赫然發現中國官媒搭配台灣統媒，跟藍白政客們口徑一致，說法一模一樣。包括她剛澄清的謠言，中央賺很多錢8千多億，怎麼這麼小氣不來花錢發錢給人民？該說法中國跟台灣內外呼應是一整個樣板、套路。

吳思瑤認為，包括這段時間批評執政黨及其作為等，及早啟動認知作戰；這段時間中國官媒也啟動認知作戰，操作批評民進黨政府、大罷免行為，都可以看到是中央廚房統一論述，「中國國民黨跟中國共產黨極有可能透過同一個中央廚房來進行認知作戰」，所以非常清楚，藍白通過普發現金跟中國唱和的論述上，國共合作變本加厲。