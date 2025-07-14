預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

▲419反統戰大罷免遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，將在7月26進行首波投票。美麗島電子報董事長吳子嘉13日表示，民進黨要罷掉5席以上，非常困難，自己大膽估計罷免不會過5席。他認為，整個大罷免發展就是一個仇恨，建立在稱國民黨是中共同路人，這東西完全是靠文宣，民進黨這次完全是打空戰，沒有組織戰，自己東看西看，這局民進黨要大贏非常不可能。

吳子嘉於節目《吳子嘉視角》談到大罷免，他分析，現在台灣人很多在算會罷免幾席，都沒有邏輯，因為總共有31個立委面臨罷免挑戰，最正確的做法就是這31區每一個地方都做民調，但這個做不到，所以只能從大面積討論，去看趨勢是怎麼樣。

吳子嘉表示，自己做個大膽的估計，這整個大罷免，民進黨要能夠贏、罷掉5席以上，非常困難，大膽估計不會過5席，應該是5席以下。

吳子嘉指出，第一，最重要的，總統賴清德的民調趨勢往下、第二，罷免已經動員半年的結果，文宣宣傳搞了半天，穩定的盤卻跟國民黨的差不多，在五五波的情況之下，大家有拚，有得拚的情況下，就剩下雙方的動員。

吳子嘉認為，在這個罷免裡面，發展到今天為止，細節都不用談了，民進黨現在是主攻，國民黨是守勢，國民黨在抵抗、防禦，民進黨則是拼命攻，那民進黨要用什麼東西打擊國民黨？就是一個東西「中共同路人」。

吳子嘉直言，所以不管賴總統、柯建銘、民團怎麼講，都是要扣中共同路人的帽子，現在已經有一定的民進黨支持者認為國民黨是中共同路人了，這個事情已經出現了，宣傳上就是成功的，國民黨就是被動挨打防守。

吳子嘉提到，這件事有意思的點在哪？因為這次要被罷免的國民黨立法委員，都是在台中以北，而且都是都會區為主，像徐巧芯、王鴻薇這些台北市立委，還有雙北、桃園、台中，所以代表著民進黨在都會區打的是空戰，沒有打陸戰。

吳子嘉說，自己沒有看到民進黨立法委員跟議員出來真正積極動員，這在搞什麼東西，這就是賴清德總統打空戰，空戰就是打中共同路人，用中共同路人形成的仇恨，再用仇恨動員罷免掉國民黨立法委員，這到底會有多少力量？未定之天很難講。

吳子嘉強調，整個大罷免的發展就是一個仇恨，建立在指控國民黨是中共同路人，這東西完全是靠文宣，民進黨這次完全是打空戰，沒有組織戰，要贏到10、20席的可能性，根本不可能。

最後，吳子嘉總結，國民黨的守勢作戰，看不到有任何的防禦的攻勢，而民進黨的攻勢作戰，動員會不會成功？完全靠空戰會不會成功？這幾點自己非常保留、非常懷疑，所以要拿到5席以上的可能性非常困難，民進黨還要再加油，自己東看西看，這局民進黨要大贏非常不可能。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）