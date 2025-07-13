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工讀不踩雷！　台東300名青年暑期投入職場


▲台東300名青年投入暑期工讀。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東300名青年投入暑期工讀。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

暑假來臨，為保障青年學生暑期工讀權益，台東縣政府日前舉辦「青年暑期工讀勞動法令宣導會」，針對參與縣府114年度暑期職場體驗與職場見習方案的青年進行法規宣導，協助學生認識《勞動基準法》與基本勞權，現場互動踴躍，反應熱烈。

縣府今年共釋出300個工讀職缺，鼓勵青年返鄉累積職場經驗。社會處指出，許多學生初入職場易因不熟悉法令而受損權益，部分雇主甚至藉機違規，如未辦理勞保或延長工時。為此，縣府透過「教育+稽查」機制，在暑期前即展開宣導與檢查，從源頭保障青年安全就業。

宣導會以實例搭配法規解說，說明工資給付、工時安排、契約條款、性別平權與申訴管道等內容，並強調簽訂書面契約的重要。現場也發放「工時制度及彈性措施」手冊，方便學生日後查閱。

多位學生表示，活動幫助他們了解自身應有權益，未來面對工讀條件將更謹慎評估。縣府也呼籲，暑期工讀不僅是職涯起點，更是學習自我保護的重要機會，未來將持續推動勞動教育進校園，打造安全、有保障的青年就業環境。

更多相關資訊可參考《勞基法Q&A》線上資源：https://share.google/A1p2xWhoh4unT0zFO，或洽社會處勞工行政科（089-328254 分機376、372、362）獲得協助。

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