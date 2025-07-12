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男烈日癱坐路旁...體力透支險脫水　台東警即刻援助

▲警助迷途男子返家並通報急難救助 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警助迷途男子返家並通報急難救助 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近日午後高溫炙人，一名男子因情緒低落徒步長距離後體力不支，癱坐在台東長濱鄉寧埔村產業道路旁，所幸熱心民眾及時通報，警方趕赴現場協助，成功協助其返家並通報社政單位介入，成為警民合作溫暖助人的佳話。

台東縣警察局成功分局寧埔派出所於日前下午2時許接獲報案，指有一名男子神情恍惚、疑似虛脫地坐在路旁。值班警員林祈均隨即冒著酷暑趕抵現場，發現男子身形瘦弱，疑因長時間步行、未進食且脫水而導致身體不適。警方立即提供礦泉水與乾糧補充體力，並初步安撫情緒後，將其帶返派出所休息。

經進一步了解，該名男子為陳姓男子，疑因個人情緒因素，自成功鎮步行至長濱鄉，沿途未曾進食飲水，體力嚴重透支。林員見其無力自理、身上亦無現金，遂主動提供飲食照料，並設法聯繫其家屬說明情況，最終協助其平安返家。

警方也發現陳男家境清寒，遂主動通報當地社會福利單位申請急難救助，盼透過社政資源的即時介入，協助其穩定生活，減輕家庭負擔。

成功分局分局長龔士哲表示，除了治安與交通勤務，警方也積極投入社會弱勢關懷工作，此次員警的即時反應與主動協助，正是人民保母守護民眾安全與福祉的具體展現。未來分局將持續與社政體系攜手合作，強化為民服務效能，共築在地溫暖安全的生活環境。

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