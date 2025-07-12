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守護青春不打烊　台東少年隊暑期聯合稽查啟動

▲台東暑期青春專案出擊。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東暑期青春專案出擊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假展開，青少年活動時間增加，為防範遭遇不良引誘或捲入不法事件，台東縣警察局少年警察隊配合縣政府啟動暑期「青春專案」，並與多個政府單位共同執行特定行業聯合稽查行動，積極守護青少年安全。

青春專案執行期間自114年7月1日0時起至8月31日24時止，聚焦於四大核心防治項目：組織犯罪、毒品、詐欺及性暴力。這段時間也是青少年最容易接觸外界誘惑與不良環境的敏感期，警方與政府各相關單位透過跨部門聯合稽查機制，強化對特定行業場所的查核，並加強現場宣導，營造安全成長環境。

本次聯合稽查行動由少年警察隊與縣政府協力推動，檢查對象涵蓋青少年易聚集之娛樂場所、網咖、旅宿等場所，並針對可能涉及未成年非法雇用、不法交易、環境安全不良等疑慮之場所進行現地稽查與法規查核。警方指出，透過與勞政、社政、衛政等單位的緊密合作，不僅能更有效掌握違規情形，也能在第一時間啟動輔導與處置機制。

台東縣警察局表示，執行青春專案的核心價值，在於強調政府、家庭、社區與學校之間的合作互信。跨部門聯合稽查不僅是監管手段，更是預防犯罪與保護青少年身心健康的重要策略。藉此行動，也期盼向青少年傳達正確法律觀念，降低受害風險，並呼籲家長與社會各界共同關注與守護下一代的成長安全。

警方也提醒，青春專案期間將持續進行不定期巡查與稽查，並結合宣導活動深入校園與社區，透過教育與執法並進的方式，打造一個更安全無虞的暑期環境。

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