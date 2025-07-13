台東金剛寺「與佛對畫」佛畫展開幕　姜妍澐以工筆畫靜心創作

▲台東金剛寺工筆佛畫熱鬧開展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

佛光山金剛寺雲筑苑於7月12日上午舉辦「與佛對畫」工筆佛畫展開幕式，展出新竹佛畫家姜妍澐共41幅工筆佛畫作品。展覽由台東縣新禾文化藝術協會策劃，即日起展出至7月31日，吸引不少藝文愛好者前來欣賞，民眾紛紛表示，在台東能觀賞到大型佛畫展覽實屬難得，工筆佛畫細膩筆觸與佛像神韻更令人印象深刻。

開幕當日由「東韻民樂團」以國樂演奏揭開序幕，營造出典雅莊嚴氛圍。金剛寺監寺慧立法師亦到場致詞，並吟誦佛偈「墨流法香，藝采無量」，強調佛光山致力推動「佛法藝術化」，期望透過藝術成為弘法利生的重要媒介。

策展人兼藝術家姜妍澐表示，雖然自己個性較為急躁，但工筆畫創作需要高度專注與耐心，長時間作畫反而讓她的心境更加平靜。她透露，幾乎每天從早上八點畫到晚上九點，有時靈感湧現甚至半夜起身繼續創作。即使曾接受白內障手術、遠距視力受限，但近距離畫畫毫無障礙，仍能細緻描繪佛像神態。

此次展出的佛畫設色華麗、筆觸流暢，展現工筆畫「一筆一畫急躁不得」的特質。姜妍澐說，佛畫創作如同修行，一筆一線都蘊含定、靜、慧的歷程，也希望觀者能從畫作中感受到菩薩的威儀與慈悲。

金剛寺表示，展覽自即日起至7月31日止，歡迎民眾踴躍前往欣賞，沉浸於佛畫藝術的寧靜與美好。