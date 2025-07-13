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惜食理念入菜入心　「首惜廚師」台東站圓滿落幕

▲「首惜廚師」賽落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「首惜廚師」賽落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣惜食觀念、提升全民食育意識並強化對環境永續的關注，台東縣環境保護局今年舉辦「首惜廚師」甄選活動，鼓勵民眾透過料理與教案設計，實踐惜食行動。歷經報名、徵件與資格審查，並於12日在國立台東專科學校進行現場競賽後圓滿落幕。活動共分為「惜食料理食譜組」與「惜食創意教案組」，參賽者以創意與行動詮釋綠色飲食精神，展現豐沛實力與理念。

最終，由葉建志、高詮智、褚庭與蔡姿俞分別奪下兩組特優，將代表台東縣挺進後續分區賽及全國決賽，為台東在地慢食理念爭光。

活動現場氣氛熱烈，參賽者以「格外品」、「全食利用」、「低碳烹調」等核心概念為出發點，不僅端出色香味俱全的料理，也結合教學、故事與環境教育，讓「惜食」精神深植人心。其中，葉建志以家常料理「麻婆豆腐」與「酸辣馬鈴薯絲」呈現全食材使用、減少廚餘的巧思，獲評審高度肯定；而高詮智、褚庭與蔡姿俞則以原住民野菜與傳統飲食文化設計教案，將台東地方特色融入永續教學，兼具知識性與教育價值。

本次競賽吸引了共計30組惜食好手投稿，其中不乏專業廚師、環境教育者與關注永續議題的民眾參與。現場不僅可見細膩擺盤與創意食譜，也有多樣教學道具與互動設計，呈現參賽者高度的專業與熱情。

環保局指出，本次競賽聚焦於十大惜食行動，包括「吃全食」、「吃在地」、「可打包」、「愛分享」等，旨在傳達「廚房即是改變世界的起點」的核心價值。透過料理與教案的雙軌進行，不僅讓參賽者得以展現個人理念，也進一步推動社會大眾對糧食浪費與氣候變遷議題的關注。

台東縣政府長期推動「慢經濟」政策，主張「食當季、食在地」，結合在地農產、市集文化與飲食教育，打造永續生活樣貌。此次「首惜廚師」競賽正是該理念的具體實踐，體現從日常飲食落實綠生活、減碳與零廚餘的願景。

環保局強調，未來將持續舉辦相關推廣活動，透過創意料理與環境教育，讓惜食不僅是一句口號，更成為台東日常文化的一部分。期盼透過一場場競賽與行動，為下一代打造更健康、永續的生活環境。

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