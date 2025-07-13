關山舉辦「火線出擊」消防冒險活動　鎮長親身體驗近20公斤裝備

▲台東關山舉辦火線出擊消防冒險活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮公所於暑假期間結合消防單位舉辦「關山鎮114年火線出擊消防小英雄觀光冒險活動」，吸引近400位親子踴躍參與。活動當天在關山親水公園熱鬧登場，鎮長彭成豐親自穿戴近20公斤的消防裝備，體驗消防員救災不易。他表示，唯有親身感受，才能真正理解消防人員的辛勞與無私，值得全社會給予最高敬意與支持。

此次活動由關山鎮公所主辦，關山消防大隊、消防分隊、義消分隊與防宣分隊聯合承辦，並獲得關山警察分局、衛生所、地政事務所等單位協助宣導防災知識。台東縣議員陳宏宗服務處、關山鎮民代表會主席吳文忠與副主席李偉鈺等人也到場參與，以實際行動表達對消防工作的肯定與感謝。

彭成豐指出，本次特別選擇在親水公園舉辦活動，不僅結合在地觀光資源，也讓來自外地的家庭得以感受親水公園優美的自然風光。活動設計結合寓教於樂的方式，讓孩子在遊戲中建立正確的防災觀念，也讓家長更了解消防工作的專業與艱辛。

關山義消分隊長林春生表示，利用暑期週末假日舉辦小小消防營，感謝鎮公所大力支持。整個親水公園區內共設置多個互動體驗關卡，包括：消防衣著裝拍照打卡、滅火神射手、火場逃生作戰、烈火求生、CPR+AED急救演練、防溺宣導、消防知識王與消防車解密等項目，讓大小朋友分組參與，獲益良多。

彭成豐實際穿戴消防裝備，包括約8公斤的消防衣帽鞋、9.5公斤的空氣呼吸器（含鋼瓶、背架、面罩）及約1公斤的無線電、手電筒與救命器，總重達18.5公斤。他表示，穿上裝備後行動明顯受限，更加體會消防員在高壓環境中執行任務的艱難。

他強調，消防英雄面對山林火災、水域搜救等高風險場景，總是第一線衝鋒陷陣，拯救生命與財產，但也時常面臨生命威脅。因此，他呼籲社會大眾一方面要心存感恩，另一方面更應建立正確的防災與避災觀念，共同打造更安全的生活環境。

▲鎮長彭成豐親身體驗近20公斤裝備。（圖／記者楊晨東翻攝）