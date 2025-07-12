防偽升級+簡約美學！新北全新環保兩用袋「NEW BAG」亮相

▲新北全新環保兩用袋「NEW BAG！」亮相。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局自2025年7月起推出全新設計的白色版環保兩用袋「NEW BAG！」與現行粉紅色袋款同樣貼有防偽標籤，可作為新北市專用垃圾袋使用。此次改版結合設計美學與耐用性，盼提升民眾重複使用意願，進一步落實減塑生活。

為提升環保兩用袋設計美感與延長袋體使用壽命，新北市環保局於去年8月舉辦「環保兩用袋設計比賽」，歷經重重評選後，最終由設計師陳振銘的作品「NEW BAG！」奪得首獎。設計以簡約線條與幾何圖形打造錯視效果，展現活潑現代感，並於今年6月通過環境部環保標章認證，隨後正式投入生產與鋪貨。

陳振銘表示：「袋子不是平面，而是在使用中變為凹凸曲面。線條在不規則曲面上的光影交錯，將產生有趣的視覺互動。」他也強調：「環保的核心是珍惜，如果一個袋子能讓人捨不得丟，它就真正發揮了環保價值。」

▲2025年7月起推出全新設計的環保兩用袋！本次全新白色版本「NEW BAG！」正式上市。

環保局指出，新版的環保兩用袋也具備購物與專用垃圾袋雙重功能，7月起陸續於市內3,058家量販店、超市與連鎖便利商店鋪貨販售。該袋款主要供民眾臨時購物未自備環保袋時使用，環保局也持續呼籲民眾養成自備購物袋或重複使用兩用袋的習慣，共同實踐減塑生活。

新北市於2024年開始將垃圾袋標籤貼附方式逐步改為自動化製程，辨識圖案從新北市地圖更換為更具代表性的「女王頭」圖樣，提升辨識度與在地特色。同時，垃圾袋新增「新北樂圾車」網站QR Code，民眾可掃碼查詢垃圾收運時間地點、防偽標籤樣式等資訊，提升便利性。

環保局提醒，自2019年5月1日起，雙北垃圾袋互相通用，凡使用新北市或台北市貼有防偽標籤的專用垃圾袋或環保兩用袋，皆可交由清潔隊清運。這項措施考量雙北生活圈密切交流，進一步提升市民的使用彈性與生活便利性。

▲垃圾袋標籤貼更換為更具代表性的「女王頭」圖樣。

新北市自2013年底領先全國推出環保兩用袋政策，至今已減少超過2.3億個塑膠袋使用，等同節省2,819公噸塑膠原料與6,231公噸碳排放。2022年底更進一步推出「再生料環保兩用袋」，使用超過50%回收塑膠製成，並獲得環保標章認證，展現新北市在減塑政策上的創新與實踐。

為擴大環保兩用袋的應用場域，新北市也開放商家自行申請設計與製作「商品萬用袋」，只要符合環保材質與規格規範，即可納入專用垃圾袋系統，兼具企業形象與環保責任，歡迎各界踴躍參與。