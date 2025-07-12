新北動保處救援重傷老貓　截肢後找到幸福歸宿

▲身為高齡且殘缺的特殊需求貓，加上貓愛滋帶原身分，讓牠的收養之路更加艱難。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲通報，在平溪區靜安路發現一隻年邁流浪貓，左前肢皮膚嚴重缺損且傷口潰爛，身體虛弱無力。動保處立即派員救援，並將貓隻送至動物醫院緊急治療，後續轉送中和動物之家持續照護。經獸醫師綜合評估後，決定為牠進行截肢手術。這隻被命名為「老爹」的老貓，經過細心照料與長期復健，不僅成功康復，近日更順利被一戶愛心家庭收養，展開新生活。

「老爹」被發現時已無法正常行走，左前肢皮膚大面積缺損，疑似遭外力拉扯導致重傷，加上體力衰弱，傷口持續惡化。動物醫院初步嘗試縫合傷口未果，轉送中和動物之家後，獸醫師黃繼霆檢查發現，牠的腕關節完全僵硬無法彎曲，並確診感染貓免疫不全病毒（貓愛滋）。經一週清創與觀察治療，確認牠的身體狀況穩定後，醫療團隊為牠施行截肢手術，成功保住性命。

▲確認牠的身體狀況已穩定，遂為牠施行截肢手術，成功挽回性命。

儘管年事已高且罹患貓愛滋，「老爹」在治療過程中展現驚人的求生意志。然而，高齡、殘缺與貓愛滋帶原的身分，讓牠的認養之路格外艱難。所幸，擁有豐富照護經驗的李小姐被「老爹」的堅毅精神打動，決定給牠一個安穩的歸宿。李小姐表示：「牠的眼神充滿故事，我們希望陪牠走完餘生，讓牠安享晚年。」

新北市動保處為鼓勵民眾認養，推出「2025新北認養萬金禮」方案。自2025年3月29日起，認養犬貓者可免費加入AI寵物智慧照護系統，享有每月1次合作動物醫院免掛號費、線上AI寵物照護問答15次、商城100元優惠等服務。此外，認養老年、殘疾等不易認養的犬貓，還可獲得2,000元新北幣（限額100名），用於動物醫院或寵物用品店消費。

動保處長楊淑方表示，新北市8間動物之家也提供寵物保健品、飼料、輔具加碼送，以及特約長照動物醫院醫療優惠等福利，希望減輕認養人負擔，讓更多毛孩找到溫暖的家。更多動物認養資訊，請參閱「新北市動保處」官網認養專區。