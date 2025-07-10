分科測驗明登場！新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

▲新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

114學年度分科測驗將於7月11至12日登場，為替考生加油打氣，新北市農業局特別準備新北「鐵定包中」包種茶包，考試期間於本市各考場考生休息區免費提供，即日起至7月15日憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心亦可免費索取，祝福考生「包中」佳績，金榜題名。

7月11至12日連續2日為大學入學的分科測驗，新北市農業局為祝福考生能充分展現實力、爭取好成績，特別在新北市4個考場(板橋高中、新莊高中、新北高中及永平高中)考生休息區提供免費的「鐵定包中」茶包。炎炎夏日考場備戰最適合來瓶冷泡包種茶，只需前一晚將茶包放入罐裝水，冰鎮隔夜後便可以輕鬆享用清新茶香，不僅提神解暑，同時帶有「包準考中」的祝福，為考試增添幸運祈願。

▲即日起至7月15日憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心亦可免費索取。

包種茶是全台灣最「香」的特色茶，茶湯蜜黃透亮，帶有新鮮且特殊的蘭花、七里香、茉莉花、梔子花等豐富白花香氣，花香越濃郁，品質越優異。新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二表示，包種茶諧音「包中」，象徵應試順利、金榜題名的好彩頭，包種茶不僅適合贈送應試考生，也推薦贈送給身邊親友，作為祝福求職、求子、求姻緣順利成功的好彩頭。即日起至7月15日在新北市農會文山茶推廣中心凡持分科測驗准考證，即可免費索取「鐵定包中」茶包，邀請大家一起喝包種，品茶韻、增好運、創造好成績。

農業局長諶錫輝表示，新北市是臺灣最主要的包種茶產地，新北市茶農更在全國製茶技術競賽屢奪冠軍並連獲國際大獎，透過評鑑與製茶技術競賽，農民傳承在地好茶風味，期勉考生與新北包種茶一同包中金榜，歡迎市民朋友一起品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與花香，享受品茗時光。領取茶包即日起至7月15日可至「新北市農會文山茶推廣中心」洽詢。