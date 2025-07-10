新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

▲新北舉辦企業誠信講座。新北市政風處長尹維治（左2）、檢察官白忠志（左1）、副秘書長柯慶忠（正中）、新北市綠色能源產業聯盟秘書長賴欣儀（右1）、局長盛筱蓉（右2）。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於今（10日）於市府行政大樓舉辦2025年「新北企業誠信暨綠能產業區辨圖利與便民講座」，吸引本市企業及綠能產業聯盟等近百位企業廠商代表參與。活動由新北市政府副秘書長柯慶忠蒞臨致詞，並邀請新北市綠色產業聯盟秘書長賴欣儀出席，共同展現新北市府推動產業廉潔環境、促進產官合作的決心。

本次講座特別邀請臺灣高等檢察署檢察官白忠志，針對「企業及綠能產業常見不法案例及法規介紹」以及「圖利與便民區辨」等主題進行專業解析。會中亦同步推廣由經濟發展局研編的「綠能業務防貪指引手冊」，協助業者在推動綠能創新與永續發展同時，強化法遵意識，避免誤觸法令紅線。

副秘書長柯慶忠表示，今日代表市長歡迎各位廠商蒞臨參加活動，市府經發局在綠能產業發展有設置平臺，廠商有相關問題或意見，都可以在平臺反映。隨著綠能產業快速發展，公私部門的交流與合作日益頻繁，圖利與便民僅一線之隔，希望廠商透過本次講習，能瞭解相關規定；另也肯定市府政風處協助各局處研訂防弊措施。新北市綠色產業聯盟秘書長賴欣儀則肯定市府推動廉能治理的努力，並表示偉大的城市，需要優秀的公部門與卓越的企業互相積極配合，共同營造清廉誠信、健全發展的產業環境。

新北市政府未來將持續結合相關單位，舉辦更多針對企業誠信、廉政法規及綠能產業發展的主題活動，深化產官合作，健全本市產業環境，帶動新北市邁向廉潔、永續、創新的城市願景。