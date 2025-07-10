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新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

▲新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局日前在汐止區秀山里秀山市民活動中心辦理土石流自主防災社區兵棋推演。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化社區土石流自主防災意識，新北市政府農業局日前於汐止區秀山里秀山市民活動中心舉辦「土石流自主防災社區兵棋推演」，模擬颱風夾帶豪雨引發土石流紅、黃警戒發布時的應變作業，並於現場展示土石流主題AR擴增實境互動，向居民深入宣導坡地災害知識與應對作為。

此次演練由秀山里里長偕同區公所組織防災編組參與，包含警戒班、疏散班、引導班與收容班，模擬災害來臨時的應變行動。過程中，土石流防災專員首先完成雨量筒架設，並啟動即時雨量回報機制；警戒班巡視潛勢溪流、監測水位；疏散班在發布黃色警戒時針對保全戶進行預防性撤離，紅色警戒則強制撤離；引導班則於溪水暴漲時劃設警戒區，實施封橋封路與交通管制；收容班則迅速開設避難場所，安置撤離民眾。整體模擬緊湊逼真，展現防災社區與公部門間的高度協同與應變能力。

▲新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變。（圖／新北市農業局提供）

▲AR內模擬紅、黃警戒時狀況。

為提升防災教育與科技互動體驗，現場同步展示以擴增實境（AR）技術製作的坡地災害互動系統。透過觸控操作，居民可深入了解包含落石、崩塌、地滑等五大坡地災害類型，以及相應的五項防治工法，例如落石防護網的設計與作用等。此外，AR系統內建互動遊戲，模擬豪雨導致紅、黃警戒發布的情境，使用者需操作主角面對災害挑戰，藉由遊戲過程理解災害警戒定義及應變方式，寓教於樂，提升防災意識。

農業局表示，今年將持續推動土石流兵棋推演及社區實作演練，協助社區建立完備的災害應變機制，深化居民的防災觀念，期盼再次於農業部農村發展及水土保持署舉辦的「土石流及大規模崩塌自主防災社區認證」中取得佳績。

農業局也特別提醒，颱風或豪大雨期間，若農業部發布土石流或大規模崩塌黃色、紅色警戒，請民眾務必遵從公所與社區防災編組指示，配合進行預防性疏散與避難，共同守護自己與家人的安全。

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