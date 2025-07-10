新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

▲學員展現舞蹈、音樂、書法、國畫等多元才藝，吸引熱烈關注。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第14屆婦女大學成果展今（10日）登場，學員展現舞蹈、音樂、書法、國畫等多元才藝，吸引熱烈關注。市長侯友宜致詞時表示，本次成果展以「HER未來，女子未來」為主題，鼓舞更多女性透過終生學習展露生命韌性及希望，創造精彩人生。

侯友宜說，婦女撐起一片天，期許女性藉由參與婦女大學活動，結交志同道合的朋友，透過終生學習展現女性的韌性與自信，不論是參與動態的國標舞、身韻舞，維持身心愉悅健康，或是藉由靜態的國畫、書法及素描，尋求內心的安寧平靜，甚至是透過社區服務找到人生價值，婦女大學沒有畢業的時候，希望學員們能在新北創造最美麗精彩的人生。

▲侯友宜10日出席新北市第14屆婦女大學成果展。

侯友宜表示，為促進女性參與社區公共事務，發展個人潛能，市府每年結合在地民間團體辦理婦女大學，14年來已累計開辦1,800多個班級，近6萬女性朋友參與學習。

社會局表示，新北市目前共有115個婦女團體，關注女性相關議題，推出職涯規劃講座、婦女成長支持團體、親職教育等多元活動與方案，涵蓋各年齡層的女性族群，讓每位女性都有機會參與學習。

本屆成果展結合29所分校、35個班級，展現婦女大學學員的豐碩成果，並規劃「妳在婦女大學的故事」專區，呈現21位學員的生命歷程與感人故事，故事專區自即日起至8月29日於婦女中心藝文迴廊展出，並設有人氣故事票選活動，邀請民眾踴躍參與。