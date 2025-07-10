　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

▲新北婦女大學成果展登場。（圖／新北市社會局提供）

▲學員展現舞蹈、音樂、書法、國畫等多元才藝，吸引熱烈關注。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第14屆婦女大學成果展今（10日）登場，學員展現舞蹈、音樂、書法、國畫等多元才藝，吸引熱烈關注。市長侯友宜致詞時表示，本次成果展以「HER未來，女子未來」為主題，鼓舞更多女性透過終生學習展露生命韌性及希望，創造精彩人生。

侯友宜說，婦女撐起一片天，期許女性藉由參與婦女大學活動，結交志同道合的朋友，透過終生學習展現女性的韌性與自信，不論是參與動態的國標舞、身韻舞，維持身心愉悅健康，或是藉由靜態的國畫、書法及素描，尋求內心的安寧平靜，甚至是透過社區服務找到人生價值，婦女大學沒有畢業的時候，希望學員們能在新北創造最美麗精彩的人生。

▲新北婦女大學成果展登場。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜10日出席新北市第14屆婦女大學成果展。

侯友宜表示，為促進女性參與社區公共事務，發展個人潛能，市府每年結合在地民間團體辦理婦女大學，14年來已累計開辦1,800多個班級，近6萬女性朋友參與學習。

社會局表示，新北市目前共有115個婦女團體，關注女性相關議題，推出職涯規劃講座、婦女成長支持團體、親職教育等多元活動與方案，涵蓋各年齡層的女性族群，讓每位女性都有機會參與學習。

本屆成果展結合29所分校、35個班級，展現婦女大學學員的豐碩成果，並規劃「妳在婦女大學的故事」專區，呈現21位學員的生命歷程與感人故事，故事專區自即日起至8月29日於婦女中心藝文迴廊展出，並設有人氣故事票選活動，邀請民眾踴躍參與。

【更多新聞】

►縱火燒毀15尊神像！瓦斯爐+令旗當「柴火」　狂男涉重罪起訴

►新北八煙野溪溫泉發現人骨「還穿著登山鞋」　疑失蹤4年婦遇難

►通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

►收簿手買人頭戶搞詐騙...賠10萬換緩刑　欠債男提供帳戶判更重

►鐮刀砍妻、兒女打到失聰　法官判3兄妹免扶養「渣父」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」
快訊／台中五口命案有新進展！
光電設備遭吹爆惹議　旭東環保發重訊
GD泰演唱會突宣布取消！歌迷怒了
光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案
豪雨狂炸　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

5縣市AI小英雄跨縣市交流　侯友宜力推科技教育培育人才

新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

產官學齊聚新北長照研討會　侯友宜提「智慧安養」三大主軸

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

分科測驗明登場！新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

教師化身職人助植人　富山實小製作手工皂守護植物人健康

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影　強化暑期宣導

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

5縣市AI小英雄跨縣市交流　侯友宜力推科技教育培育人才

新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

產官學齊聚新北長照研討會　侯友宜提「智慧安養」三大主軸

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

分科測驗明登場！新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

教師化身職人助植人　富山實小製作手工皂守護植物人健康

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影　強化暑期宣導

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

空軍戰備轉場實兵演練　分散部署保存戰力

明、後天「分科測驗」照常舉辦　停班課區考生交通住宿費可申請補助

不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

威廉老婆揭「生二寶辛酸」　自嘲行走青蛙＋情緒魔王：發呆就掉淚

金鍾國、尹恩惠再被疑交往過！　17年前舊照流出「構圖都一樣」

八仙樂團來台開唱「找她當嘉賓」　練團地點竟選在咖啡店

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

Energy牛奶坐鎮《宇宙啦啦隊》　天后阿妹的老師也來了

金馬影后離婚6年突被疑生二胎！　李小璐「親口否認也難平息」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

地方熱門新聞

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

山區電桿斷裂鐵皮倒掛！台南近5萬戶仍停電搶修

雲林草嶺國小10日「停止上班上課」

即／屏東9鄉明停班課！災防中心三級開設

「桃金獎」首度開放全民票選　表揚優質企業

邁向世界舞台！長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

嘉義逾3.6萬戶停電！翁章梁：明起陸續復電

台16線集集段水淹膝蓋封路

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

南投縣議員籲三河分署加強貓羅溪清淤避免豪雨溢堤

迎關公聖誕　桃園威天宮7/12康熙皇帝親臨獻壽

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

未在限期內清除太陽光電浮台　屏縣府依法裁罰

更多熱門

相關新聞

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

新北市政府於今（10日）於市府行政大樓舉辦2025年「新北企業誠信暨綠能產業區辨圖利與便民講座」，吸引本市企業及綠能產業聯盟等近百位企業廠商代表參與。活動由新北市政府副秘書長柯慶忠蒞臨致詞，並邀請新北市綠色產業聯盟秘書長賴欣儀出席，共同展現新北市府推動產業廉潔環境、促進產官合作的決心。

新北推長照三主軸　侯友宜：智慧科技助高齡安養

新北推長照三主軸　侯友宜：智慧科技助高齡安養

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

遊覽車工會怒抬棺衝交通部　抗議駕駛識別新制

遊覽車工會怒抬棺衝交通部　抗議駕駛識別新制

關鍵字：

婦女大學成果展多元才藝新北市女性

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

台灣首款油電動力125機車開賣

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面