產官學齊聚新北長照研討會　侯友宜提「智慧安養」三大主軸

▲新北市政府10日舉行「2025長照創新國際研討會」，產官學齊聚共同探討未來推動長照政策及創新服務的方向。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著臺灣邁入超高齡社會，長照制度及創新照護模式已是當代社會須共同面對的重要課題。新北市政府今（10日）舉行「2025長照創新國際研討會」，市長侯友宜出席研討會時強調，照顧好長輩是每個人應盡的責任，新北市以「創新照護」、「智慧科技」、「在地安養」三大主軸，聚集產官學界共同探討未來推動長照政策及創新服務的方向，盼實踐讓長者在地安養的目標。

▲侯友宜表示，新北市以「創新照護」、「智慧科技」、「在地安養」三大主軸推動長照政策，盼實踐讓長者在地安養的目標。

侯友宜表示，新北市總人口數即將突破405萬人，其中高齡人口達78萬人，佔全市人口近20％，面對未來超高齡社會的挑戰，新北市政府不斷調整政策。目前全市已布建超過百家日間照顧中心，並積極與民間複合式安養機構合作，同時建置智能衛生所及推動高齡友善住宅，盼整合資源擴充長照服務量能。此外，市府在淡水、三芝打造整合綜合型長照機構、日間照顧中心、智能衛生所及中高齡友善住宅的「長照創新聚落」，提供長輩更全面的長照模式。

侯友宜指出，面對少子化及超高齡化社會雙重挑戰，將 AI智慧科技導入長照服務是政府未來推動長照政策的關鍵方向。他在會中分享曾出訪新加坡，觀摩獲獎社區Kampung Admiralty的高齡社區營運模式，市府團隊汲取其長照醫療政策，於三重碧華國中舊校址推動「銀新未來城」，打造一座結合醫療、養老、居住功能的綜合型長照醫養園區。

此外，他也提到今年赴日本參訪善光會，了解AI平台與科技輔具在長照現場的應用，盼未來能運用智慧科技減輕照護人力負擔，也提供被照顧者更完善細膩的服務。