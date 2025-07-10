遊覽車工會怒抬棺衝交通部　抗議駕駛識別新制

▲不滿強制加裝駕駛識別新制不暫緩，遊覽車駕駛工會怒抬棺衝交通部。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿明年元旦起遊覽車全面強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會昨在交通部辦「告別式」陳抗並「守靈」一夜，仍等不到交通部同意暫緩實施，工會今(10日)上午抬棺衝交通部，遭警方阻擋舉牌警告，工會怒吼要求官員1小時內出面，否則將有第二波行動。

為即時掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起要強制加裝駕駛識別系統，掌握駕駛工時避免超時，若惡意不安裝且不改善，將可罰9千元。

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不過新北市遊覽車駕駛員職業工會則不滿現行已強制自費安裝GPS，又要加裝駕駛識別系統，一頭牛剝兩層皮，更質疑官商勾結，昨號召遊覽車陳抗，並在交通部前方舉辦「告別式」，不但擺放棺材、設置「交通部不良官員」的靈位，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部不給駕駛生路，要求暫緩實施並與工會協商。

▲▼遊覽車駕駛工會抬棺衝交通部陳抗。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼遊覽車駕駛工會抬棺衝交通部，並與警方人牆對峙怒吼狗官出面。（圖／記者李姿慧攝）

由於交通部仍堅持明年元旦如期實施，遊覽車駕駛工會歷經一夜守靈後，今上午10時怒「抬棺」衝交通部，並推擠柵欄怒吼「狗官」出面，警方在柵欄內採人牆阻擋，並舉牌警告，工會則要求交通部政務次長陳彥伯、公共運輸及監理司長林福山1小時內出面，否則將有第二波行動。

新北市遊覽車駕駛員職業工會要求交通部先凍結暫緩實施駕駛識別新制，並邀請工會討論配套措施，就裝機費、月租費等合理性全面檢討，工會預計最快下周也將提起行政訴訟，委託律師按鈴申告，對交通部提告，若涉及違法，也將提出國賠申請。

交通部昨則表示，加裝駕駛識別設備是希望獲得駕駛身分證、姓名等資訊，並傳輸到動態中心，若隨著現有的GPS設備傳送，將不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題。

此外，現行GPS設備本身已有駕駛資料傳輸功能可啟用，則不需要額外加裝設備，數位治理讓民眾搭遊覽車更加安全，希望駕駛工會配合，相關措施明年元旦將如期上路。