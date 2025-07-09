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快訊／翻船奪3命！勇消張敬謙相驗死因　初判「缺氧性腦病變」

▲▼ 張敬謙 。（圖／民眾提供）

▲勇消張敬謙葉克膜搶命仍不治，初判死因為「缺氧性腦病變」。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市新店區廣興橋昨（8）日傳出溺水意外，消放獲報後下水救人，不料主艇翻覆導致5名警消落水，其中烏來分隊的勇消張敬謙送醫以葉克膜搶命仍不治，今（9）日12時22分宣告死亡，檢察官相驗，初判死因為「缺氧性腦病變」。

經了解，58歲陳姓男子8日與朋友相約前往新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，沒想到下午4時許人突然失蹤，朋友嚇得立刻報警；警消在搜救過程中意外翻覆，導致5名警消落水，其中2人立刻被救起，另3人吳恩碩、張敬謙、曹姓義消救起時已經沒有呼吸心跳，送醫後吳恩碩、張敬謙不治殉職，曹姓義消加護病房觀察；落水的陳男呼吸性休克身亡。

檢察官今相驗張敬謙遺體，因原本有恢復呼吸心跳，但腦部缺氧，死因為「缺氧性腦病變」，缺氧性腦病變，指的是腦部因缺乏足夠氧氣供應而受損的狀況。這通常是由於心跳停止、呼吸衰竭、一氧化碳中毒、溺水等情況，導致腦部缺氧，進而造成腦細胞的損傷和功能喪失。缺氧性腦病變的嚴重程度取決於缺氧的時間長短，時間越長，損傷越嚴重，甚至可能導致昏迷、植物人狀態，或腦死。

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