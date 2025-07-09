孝女白琴鑽棺抗議！遊覽車工會辦「告別式」嗆：交通部逼人走絕路

▲遊覽車包圍交通部，並辦告別式陳抗，孝女白琴哭訴交通部不給生路。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿明年元旦起全台近1.4萬輛遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會今（9日）在交通部辦「告別式」陳抗，並找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部不給遊覽車駕駛生路，工會要求暫緩實施外，下周也將按鈴提告交通部。交通部則表示，新制將如期上路。

為即時掌握遊覽車駕駛工時，避免疲勞駕駛，全台1萬3500輛遊覽車明年元旦起強制加裝駕駛識別系統，若惡意不安裝且不改善，將可罰9千元，迄今已有100家業者、1242輛遊覽車已經裝設，交通部自6月底到8月底補助業者安裝，最高每台補助2000元。

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不過新北市遊覽車駕駛員職業工會則不滿現行已強制自費安裝GPS，又要加裝駕駛識別系統，等於一頭牛剝兩層皮，更質疑有官商勾結，今天號召遊覽車陳抗，截至下午已有超過20台遊覽車包圍交通部，工會更在交通部舉辦「告別式」，不但擺放棺材，還設置「交通部不良官員」的靈位，除數十名駕駛舉香祭拜外，還找來「孝女白琴」鑽棺材哭訴交通部不給駕駛生路。

▲▼遊覽車包圍交通部，並辦告別式陳抗。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼遊覽車包圍交通部，並辦告別式陳抗。（圖／記者李姿慧攝）

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，過往交通部要求加裝GPS管理遊覽車動態，但肇事卻沒有下降，如今又額外要求裝設駕駛識別系統，工會要求先凍結暫緩，並邀請工會討論配套措施，就裝機費、月租費等合理性全面檢討，如果費用有超收的狀況，也希望還給業者和駕駛，在6個月裡妥善處理。

許景翔指出，交通部強制遊覽車安裝駕駛識別系統，利用運管條例無限上綱對遊覽車業者處罰，工會最快下周也將提起行政訴訟，委託律師按鈴申告，對交通部提告，絕對會告到底，若涉及違法，工會也會提出國賠申請。

▲新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔。（圖／記者李姿慧攝）

對此，公路局運輸組長梁郭國表示，工會反映加裝駕駛識別設備會額外負擔月租費等問題，公路局要澄清，該作法是希望獲得駕駛身分證、姓名等資訊，並傳輸到動態中心，若隨著現有的GPS設備傳送，將不用每月額外增加傳輸費用，若需額外傳輸才會有費用問題，此外，現行GPS設備本身已有駕駛資料傳輸功能可啟用，則不需要額外加裝設備。

梁郭國表示，裝設駕駛識別系統已邀集過專家學者和業者討論，大家都覺得有必要透過數位治理讓民眾搭遊覽車更加安全，也希望駕駛工會配合，相關措施明年元旦將如期上路，若稽查發現未安裝，會限期改善，若惡意不裝且不改善，將可依法開罰9千元；此外，過往遊覽車加裝GPS後，每年40人死亡降低至每年19人死亡，減少53%，明顯減少。

▼公路局運輸組長梁郭國(右)。（圖／記者李姿慧攝）