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新店溺水奪3命！進白水區「連動力船艇也GG」　3關鍵成無解地獄

▲▼ 新店廣興橋，2名消防員因遇到水庫放水，船不慎翻覆，共3人失去生命跡象。（圖／民眾提供）

▲新店廣興橋發生溺水案，救援時因遇到水庫放水，船不慎翻覆，讓救人的2名勇消也殞命。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市新店區廣興橋昨（8）日發生溺水意外，造成58歲的陳姓男子及救人的勇消吳恩碩、張敬謙，共3亡慘劇，僅34歲義消曹雙全仍在搶救中。「台北市水上救生志工協會」今發文，分析導致溺水的可能原因，直言這類環境幾乎是「無解地獄」。

台北市水上救生志工協會提到，這樁溺水意外，有很多面向可以分析和檢討，留待官方正式調查報告出爐，再讓其他專業人士發表，「以下將簡單從瀑布、水壩下方的水域特性、白水區（湍急水域）、及翻滾流三個方面，依據救生專業的角度，分析可能導致溺水的原因。」

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▲▼SUP男新店溺斃，最後身影曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲SUP男最後身影。（圖／記者陸運陞翻攝）

三大致命條件：

1.瀑布或水壩下方的水域特性 → 動能＋位能造成強烈衝擊與攪拌

．水流強度極高：從高處落下的水具有高度的「位能」與「動能」，落下後在底部形成強大水壓，對人體產生猛烈推擠與翻攪。

．水花飛濺與氣泡多：大量水花會導致空氣含量高、水體混濁、難以定位，也容易造成吸入水氣而呼吸困難。

不管是人體、SUP，甚至是IRB動力船艇，誤入瀑布或水壩的下方（洩水口、壩體邊緣），可能遭遇強烈水柱衝擊、攪拌與吸力，造成落水後無法浮起脫困。

2.白水區 → 浮力不足與失控的水面

．水中含氣量高，浮力大幅下降：空氣與水混合後的泡沫水，看似白浪滾滾，實際浮力低，即使穿著救生衣也容易「沉下去」。人在水中之所以能夠輕鬆游動，是靠著水的浮力，白水區不只是人浮不起來，動力船艇也一樣，機械螺旋會空轉失去動力。

．水勢不穩定，方向快速變化：SUP或船艇難以控制方向，易翻覆落水。落水後水中全是極細的泡沫，就算是倆倆相對也看不見，因此人在水中會失去方向感與判斷力。

在白水區失去控制後落水，加上救生衣浮力降低、人員失去平衡與視線，將嚴重影響脫困能力。

▲▼新店廣興橋3名警消下水救溺水男，共4人命危。（圖／民眾提供）

▲3名警消下水救溺水男，目前2死1命危。（圖／民眾提供）

3.翻滾流 → 致命的水中捲筒機

．水流落下後在底部產生強烈的回流現象：這是一種「往回捲」的水流，像洗衣機般將人困在水中不斷翻滾，無法脫困。

．穿著救生衣反而更難脫身：別以為穿上救生衣就一定安全，在翻滾流環境，救生衣讓人浮在水中最上層，正好卡在翻滾流的循環區域，難以做出潛入水底穿越回流層逃出的動作。

．力量無法匹敵自然水力：無論是一般人還是專業救援人員，落入翻滾流都很難靠人力脫困。

一旦有人卡在翻滾流區，旁人即使靠近也可能一併被吸入，造成「連環溺水」的風險。

最後，協會小編直言，「不要問如果陷入這種困境該怎麼辦，問題的答案是，你不該進入這個地獄入口。」

．本文由「台北市水上救生志工協會」授權引用

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