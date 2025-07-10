17歲少女「不刪TikTok」遭父槍殺！　巴基斯坦警：榮譽殺人

▲巴基斯坦17歲的少女疑因不願刪除TikTok帳號，遭父親開槍射殺。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦拉瓦爾品第（Rawalpindi）驚傳一起駭人家庭命案，一名年僅17歲的少女疑因不願刪除TikTok帳號，遭父親阿赫拉克（Akhlaq Ahmed）當場開槍射殺，警方目前已將男子逮捕，並正式立案調查，案件被列為「榮譽殺人」（honour killing）。

綜合外媒報導，死者沙赫扎迪（Mehak Shahzadi）是當地一名中學學生，事發前曾多次遭父親要求刪除社群媒體帳號，對方認為女兒公開在網路上曝光有失家族顏面，屢屢發生爭執。

警方指出，當天阿赫拉克再度要求女兒關閉帳號未果後情緒失控，竟拔槍朝她開火，少女當場倒地身亡，兇嫌隨即逃逸，家人得知意外發生後，還試圖將案件偽裝成自殺。

警方接獲報案後迅速展開追查，最終在9日晚間逮捕阿赫拉克，並搜出犯案用的槍枝。目前依殺人罪嫌持續偵辦，後續將調查是否涉及更廣泛的家庭暴力或宗教壓迫動機。

沙赫扎迪的慘死引發外界對「網路可見度」與女性安全的討論。報導指出，在巴基斯坦及南亞地區，不少女孩或女性因為在網路上經營帳號、分享個人影片，遭受來自家庭或外界的極端攻擊甚至殺害。

今年稍早，巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）也發生類似案件，17歲社群網紅莎娜．尤薩夫（Sana Yousaf）在自家中被一名男子殺害，原因是她拒絕對方追求。

當時事件在網路上引發熱議，不少評論甚至將責任歸咎於受害者「太過活躍」，此觀點遭人權團體批評為典型的厭女文化。

另一起案例則來自印度。旁遮普（Punjab）網紅卡瑪爾．考爾（Kamal Kaur）過去因社群影片風格受到關注，曾收到來自加拿大幫派分子的死亡威脅，指控她的影片「散播骯髒內容」、「毀壞族群形象」，最後她被發現陳屍在汽車後座。