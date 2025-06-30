TikTok新買家「最快兩周內公布」！川普：是一群超有錢的人

▲短影音平台TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日接受福斯新聞專訪時表示，已為中國字節跳動旗下短影音平台TikTok在美國的業務找到了買家，並形容是「一群非常富有的人」，預計將在約兩周內正式公布買家名單。他強調，這筆交易可能需要中國政府批准，但他認為中國國家主席習近平「大概會同意」。

TikTok在美面臨國會通過的「不賣就禁」法律壓力，若其母公司未在期限內出售美國業務，將遭到全面封禁。川普於今年1月重返白宮後，已三度延長TikTok出售期限，最近一次將最後限期延後至9月17日，給予TikTok更多時間尋找非中資買家。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普指出，TikTok曾在2024年總統選舉中幫助他吸引不少年輕選民，因此他高度關注其未來發展。他也表明，若中國最終不批准該交易，美方可能會對中國進一步加徵關稅，以作為反制措施。

TikTok方面對川普的延期決定表示感謝，並強調將持續與美國副總統萬斯辦公室合作。中國外交部先前則回應，美方應為中國企業提供公平、非歧視的營商環境，並將依據中國法律處理相關交易申請。

除了TikTok議題外，川普在專訪中也談及美中可能舉行高層會談、對加拿大徵收特定關稅的不滿、以及他推動的國際貿易談判進度。白宮暫未對TikTok潛在買家細節做出進一步評論。