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TikTok交友變陷阱！粉領族想買「泰達幣」賺錢　機警閨蜜救了她

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友投資詐騙再添一例！彰化縣一名35歲粉領族在抖音TikTok結識網友，對方以「穩賺不賠」的虛擬幣投資為誘餌，誘騙她面交27萬元現金。所幸被害人跟閨蜜提及此事，這才機警報案，警方成功在超商逮捕40歲羅姓車手，當場查扣3萬8400元現金及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

警方初步調查，被害人在TikTok影片留言後，遭詐騙集團鎖定，對方以「交朋友」為由主動私訊，並轉至LINE長期聊天博取信任。約過一週後，該名網友開始鼓吹「跨境電商投資平台」，聲稱可透過買低賣高泰達幣（USDT）套利，保證獲利10%以上，誘騙被害人註冊會員。

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

詐團指示被害人至彰化田中某超商面交27萬元，聲稱可以兌換成8181顆USDT，被害人與閨蜜討論，閨蜜要她進一步去問警方，全案才曝光。田中派出所獲報後，派出7名警力在超商內外埋伏。當羅姓車手現身取款時，警方立即上前壓制。

車手羅男被捕時矢口否認犯行，但被問及是否為合法幣商時，坦承「沒有證照」，僅是受指示前來收款。警方呼籲若網友短時間內提及投資、借錢，務必提高警覺。「穩賺不賠」、「保證獲利」、「快速回本」都是詐騙高風險關鍵字，民眾若遇可疑情況，可撥打 165反詐騙專線 或至 警政署打詐儀表板 查詢最新詐騙手法。

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化田中警方逮捕車手。（圖／警方提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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