巴基斯坦暴雨洪水45死　河岸邊多戶家庭被捲走

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦雨季暴雨成災，短短數日的洪水災害已奪走45條人命。氣象部門發布警告，暴雨威脅將持續至7月5日，多個省份面臨山洪爆發風險。

▲史瓦特河谷有人被沖走，救援人員出動尋找生還者。（圖／路透）

法新社報導，開柏普赫圖赫瓦省死傷最為慘重，共計21人死亡，當中包括10名兒童。災難管理部門透露，光是在史瓦特河谷（Swat Valley）就有14人遇難，一場突如其來的暴洪把河岸邊數戶家庭全數捲走。

人口稠密的旁遮普省自25日起累計13死，其中8名罹難兒童是因建築物倒塌被壓死，其他人則是因洪水喪命。信德省與俾路支省另有11人因季風豪雨罹難。

▲各地傳出淹水災情。氣象部門發布警告，暴雨威脅將持續至7月5日。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦氣象局（PMD）警告，穆里、伊斯蘭馬巴德、史瓦特等地區的強降雨或特大豪雨可能讓溪流突然暴漲引發山洪，日常生活可能因為強風暴雨等狀況受到影響，損壞脆弱建築、電線桿、廣告看板、車輛與太陽能板。

山區地帶更須提防土石流阻斷交通要道。氣象預報顯示，喀什米爾、旁遮普東北部等地30日仍有雷陣雨，「晨間可能出現局部性強降雨」。

巴基斯坦今春已遭遇多次極端氣候襲擊，上月強烈風暴造成至少32人死亡。巴基斯坦被列為全球最易受氣候變遷衝擊的國家之一。