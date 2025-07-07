寵物獅子逃獄「攻擊3路人」！母護幼子被撲倒狠咬　恐怖畫面曝

▲一名英勇路人上前幫助被咬的婦女。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦東部城市拉合爾近日發生一起驚悚意外，一頭寵物獅子從籠子裡逃出，直直衝入住宅區內，咬傷了一名婦女和她的2名年幼孩子，3人臉部與手臂多處受傷。當地警方已逮捕飼主，而現場畫面曝光後，也在網路上引起軒然大波，只見獅子撲到被害女子身上，將她撞倒，並開始啃咬。

根據《每日郵報》報導，警方指出，這起事件發生在2日晚間，這頭獅子原本是當地人所飼養的寵物獅子，然而當晚牠卻從籠內逃脫，直接跳牆衝向馬路。從曝光的監視器畫面可以看到，獅子猛撲在一名女子背上，將她壓倒在地，旁邊一名男子見狀立刻衝上前想驅趕牠，場面相當驚險。受傷的包括女子及她年僅5歲與7歲的孩子。

▲▼被害婦女帶著小孩出門卻遭獅子攻擊。（圖／翻攝自X）



更令人憤怒的是，受害者的丈夫向警方指控，獅子攻擊人時，飼主竟站在一旁「袖手旁觀」，不但沒出手制止，甚至「一臉興奮地看著獅子攻擊」。所幸母子3人送醫治療後，目前皆無生命危險。而攻擊人類的獅子事後被帶回家，但警方已將牠轉移至野生動物園安置。

在巴基斯坦，飼養獅子等外來猛獸是一種炫富象徵，儘管相關法規要求繁多、費用高昂，但仍吸引許多有錢人購買飼養，無法杜絕類似行為。其實早在2024年12月，拉合爾也曾發生過類似事件，當時一頭獅子脫逃後造成恐慌，最後被一名保全人員開槍擊斃。

該起事件之後，當局也通過新法律，規定大型貓科動物不得飼養於住宅區，所有飼主必須申請飼養許可，且養殖場也需符合最小面積10英畝的標準，同時得繳交高額註冊費，希望能遏止日益嚴重的猛獸私養問題。