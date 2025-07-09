邁向世界舞台！　長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

▲台南市長榮中學與奧克蘭大學國際學院代表於紐西蘭簽署合作協議，攜手打造學生直升百大名校的升學新途徑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為拓展學生的國際升學管道，台南市長榮中學與紐西蘭排名第一、全球百大名校奧克蘭大學國際學院（University of Auckland International College）正式簽署合作協議，將共同推動預科銜接課程，協助本校學生提早進入世界級學術體系，打造通往名校的黃金門票。

奧克蘭大學為QS世界大學排名前100的知名學府，其國際學院所設立的Foundation預科課程，是通往該校學士學位的重要跳板。此次合作將使長榮中學學生有機會在台先行修習預科核心課程，熟悉紐西蘭高等教育體系的教學內容與學術要求，大幅提升未來申請國際名校的競爭力。

長榮中學校長許德勝表示，此次合作象徵學校在國際教育版圖上的重大突破，不僅為學生開啟直通世界百大名校的升學之路，也將吸引更多具國際志向的學生選擇在長榮就讀。他指出：「我們不只培養學生考上好大學，更希望他們具備走向世界的能力與信心。」

簽約儀式日前在奧克蘭大學國際學院舉行，雙方代表共同見證這項里程碑式的合作。未來將持續深化交流，規劃更多元的海外升學與寒暑期學習方案，讓長榮學生在高中階段即具備國際視野，迎向世界舞台。