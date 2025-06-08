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近3成錄取第一志願　台南長榮中學國中會考亮眼成績！

▲台南市長榮中學國中部學生於2025年會考表現亮眼，近三成可望錄取第一志願高中。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國中部學生於2025年會考表現亮眼，近三成可望錄取第一志願高中。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2025年國中教育會考成績出爐，台南市長榮中學國中部再度展現升學實力！據校方統計，本屆學生各科A級比率全面超越全國平均，其中數學表現尤為突出，超過4成學生獲得A級，國文、英文、自然科也皆破3成，整體預估將有近3成學生可望錄取第一志願高中，成績斐然。

本屆最高積分由校內六年一貫制學生奪得，體現長榮制度下持續學習、穩健成長的培養優勢。學生黃芷恩表示，會考的準備是一場自我挑戰，透過不斷調整策略、管理時間，她學會堅持與自律，最終收穫甜美成果。另一位學生邱家樂則分享，從國一作文屢屢不及格到如今穩定拿下六級分，是靠著無數次練習與老師陪伴才得以翻轉自我，「我會繼續努力，不辜負曾經拼命的自己」。

長榮國中教師團隊指出，今年會考題目更強調素養導向，融入生活場景與統整分析力的考驗。該校多年來重視學生長文閱讀與實作應用，平日即導入素養教學策略，讓知識真正「活起來」。校長許德勝表示，這次成果是師生共同努力的見證，也是家校合作的具體成果，「我們相信，每一次會考，都是孩子蛻變成長的分水嶺，期待他們昂首邁向夢想的高中，延續長榮精神」。

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