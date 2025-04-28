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長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍　締造三連霸壯舉

▲長榮中學校長許德勝（中）與指導老師們一同勉勵獲獎學生，期許在全國賽事再創高峰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲長榮中學校長許德勝（中）與指導老師們一同勉勵獲獎學生，期許在全國賽事再創高峰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南市第65屆中小學科學展覽會中，長榮中學再創佳績！國二1班李品澔、謝允斌與孫榆恩3位同學，以「長足衛蜈蚣」的生物科研究勇奪生物科第1名，締造三連霸壯舉，長榮中學也榮獲本屆學校團體獎第四名，展現堅實教學成果與卓越學術能量。

這項研究歷時1年半，3位同學從國一開始投入，期間歷經無數次實驗失敗與挑戰。在卓猛暉、黃怡倩、楊志鴻3位老師指導下，他們不斷修正、精進，並吸取歷屆學長建議，逐步打磨出最完美的研究與簡報，最終從激烈競爭中脫穎而出，獲得評審一致肯定。

謝允斌同學分享：「能在台南科展拿下第一名，我感到無比高興與感激。這段旅程教會我團隊合作的重要，也讓我明白，只要堅持不懈，沒有什麼是不可能的。」
孫榆恩同學則表示：「這一年半雖然辛苦，但一切都值得！科展經驗讓我學會了永不放棄、堅持到底的精神。」李品澔同學形容：「與蜈蚣朝夕相處的一年半，從失敗到成功，我們學會了堅持與突破。得知獲獎的那一刻，所有艱辛都煙消雲散。」

3位同學特別感謝指導老師們的耐心教導，以及學長們的寶貴建議。他們表示，是老師們無私的陪伴與鼓勵，讓團隊在困難時不曾放棄，不斷朝目標邁進，最終在科展中發光發熱。未來，他們將以更加積極的態度備戰全國科展，期望再創佳績，為學校與台南市爭光。

▲長榮中學校長許德勝（中）與指導老師們一同勉勵獲獎學生，期許在全國賽事再創高峰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對此，長榮中學校長許德勝特別勉勵獲獎同學：「感謝同學們展現堅持與毅力，為學校爭光。希望大家持續深耕，將探究與實作的精神不斷精進，讓熱情轉化為成果，拓展更寬廣的學術視野。相信你們未來一定能在全國舞台上，展現更耀眼的光芒！」同時，他期勉學生在追求知識與真理的道路上，持守信心，堅定前行。

長榮中學此次佳績，不僅是學生努力的成果，也是學校長期重視科學教育、紮根基礎研究的最佳見證。未來，學校將持續培育更多具備探究精神與實作能力的優秀人才，在科學領域中持續發光發熱。

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