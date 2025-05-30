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不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」　網嘆：一出生就贏

▲▼建中大門，建中校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲建中。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大學申請季來臨，不只高中生緊張，網友們也開始討論升學話題。一名網友貼出康橋國際學校2025年的升學榜單，對比傳統學霸名校建中，忍不住發文發問「康橋這樣算贏過建中嗎？」榜單上出現多所國外名校，有人看得目瞪口呆，也有人冷靜指出「那是人家的起跑點，根本不是同一場比賽」，貼文掀起熱議。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「康橋國際學校有贏過建中嗎？」若以台灣本地的大學來看，建中在台清交成的升學率上依然強勢，連北一女、中一中、雄中都難以比擬。不過轉到國際升學戰場，康橋國際學校國際部的榜單卻令人驚艷，許多學生錄取國外名校，像是美國康乃爾大學、英國愛丁堡大學等等。

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他忍不住發問，「康橋國際學校這樣算有贏過建中嗎？」引來大票網友熱烈討論，就有一票網友直嘆，「從出生就贏了怎麼比」、「人家一出生就贏了」、「出生就贏了，是要比個毛？」「這種可能根本就是有外國籍了，出去念完就在外國工作、不回台灣了。」

還有人直呼，「裡面一堆常春藤的，建中無法比，康乃爾、哈佛、哥大都有」、「不少建中的在台灣念大學，後來申請出國念大學的等級，也差不多這樣而已」、「這榜單標出來的一堆都算名校，當然要挑毛病還是可以說沒露系啦！而且不少排名比台大前面的」、「台大畢業還不見得會被南加大接受，你就知道了吧？」

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