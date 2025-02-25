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大學學測放榜　台南長榮中學大放異彩成績表現亮眼

▲學測成績於25日放榜，台南市長榮中學應屆高三考生大放異彩，成績表現亮眼再創佳績。（圖／記者林東良翻攝）

▲學測成績於25日放榜，台南市長榮中學應屆高三考生大放異彩，成績表現亮眼再創佳績。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2025年學測成績於25日放榜，台南市長榮中學應屆高三考生再創佳績！菁英班成績有50％以上的同學至少三科達頂標，更有約72％達前標；第一屆雙語班亦有50％以上學生成績達前標，國、英、數、自、社各科均有至少25％的學生攻頂，成績表現亮眼奪目。

長榮中學學生經過6年或3年的實力累積，加上師長們的陪伴與付出，才有如此豐碩的果實，全校師生與有榮焉共同慶賀。

長中指出，菁英班6年直升且維持在全校繁星1％的郭家恩同學，本次也獲得科科頂標的優秀表現，他有感而發：「備戰學測的這段日子，可能是我至今心境改變最多的時光。面臨可能是目前人生中所遭遇最重要的一次考試，實際的苦讀和練習不用多說，保持良好的心態也尤關重要。在這一年多的期間，受益於同儕間交流及老師的指導，在找不著方向時有人可以傾訴、手足無措時有努力的方向，我很感謝在此間幫助過我的人，也感激自己能撐過學測不放棄，而不論酸甜苦辣，這都將成為我人生中寶貴的經驗。」

高三菁英班導師黃裕民老師欣慰道：「本班是一個活潑團結的班級，參與任何活動都能團結合作，互相支持與鼓勵，三年來感情深厚，讀書氛圍極佳。任課老師們各個功力深厚，不吝付出，在各學科上殫精竭慮的指導學生，是本班最堅強的後盾，深表感謝。學生家長的無條件支持與肯定，更讓本班的學生們在充滿的愛環境成長，才有今日璀璨的成績。」

長榮中學許德勝校長勉勵道：「本校在全校教職員工的共同努力下，學校活動多元豐富，教學成效斐然。未來長中不僅持續積極推動學生學科的精進，更在知識爆發的時代洪流中，讓學生習得：正確知識、自我探索、資訊除錯、審己踐行等能力，善誘同學成為新世界的知識分子」。

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