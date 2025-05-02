長榮中學140週年百世榮美　全中運十項開花奪5金3銀2銅榮耀台南

▲台南市長榮中學在2025年全中運締造十項佳績，創校140週年之際再寫榮耀新章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年是長榮中學創校140週年的重要里程碑，這所自1885年創立、全台歷史最悠久的中學，於「2025年全國中等學校運動會」中締造輝煌戰果，勇奪5金3銀2銅，涵蓋10個賽事項目，不僅為百年校史增添濃墨重彩一筆，也以實際行動詮釋「虔誠、勤奮、榮譽、服務」的校訓精神。

本屆全中運，長榮健兒們在全國競技舞台上迎戰挑戰，從個人奮戰到團隊合作，全方位展現「十項開花」的榮耀成果。這份佳績，凝聚了教練團專業指導、行政團隊後勤支援，以及家長、校友和教職員工的共同努力，更是選手們日積月累、汗水淬鍊的成果。

其中桌球賽事表現最為突出。高一新星郭冠宏延續國中時期氣勢，奪下高中男子單打金牌與團體賽銀牌。他坦言：「雖然未能雙金入袋，但我們會繼續努力，挑戰更高目標。」而混雙組合彭靖恩與陳忞昕，首次搭檔即奪金，從預賽跌跌撞撞，到決賽3：0完勝，成功守住地主榮譽。彭靖恩分享南下就學的轉折與堅持：「離開家鄉並不容易，曾懷疑選擇是否正確，如今很慶幸堅持下來。」陳忞昕則從單打失利中重整心態，在混雙決賽中全力以赴：「這面金牌不只是為自己，也是為台南留下榮耀！」

首次以高中身份參賽的李宜臻，也在壓力中突破自我奪下冠軍：「這不是終點，而是新起點。我要站穩每一場比賽，繼續前進。」柔道選手黃安婕雖未如願奪金，但用行動寫下柔道精神：「就算摔倒，也要再爬起來。」

體操選手鐘芮芃在熟悉的主場摘下銀牌：「能在訓練場比賽讓我更專注，也感謝一路支援我的人。」她期許自己未來能挑戰更高舞台。滑輪溜冰3000公尺接力項目中，鄭頎豫與隊友齊心奪金：「每次交棒都要百分百準確，我們彼此信任、彼此成就，這是團隊力量的最佳寫照。」

網球好手陳冠守也為長榮摘下一金：「感謝教練、家人與學校的全力支援，這面金牌屬於我們大家。」他已將目標放眼明年，希望再次為校爭光。而在男子公路賽奪銀的曾秉聰，也為自己國高中時光畫下完美句點：「雖然與金牌擦肩，但這面銀牌是一種肯定，也是新目標的起點。」

在創校140週年之際，長榮中學不僅用歷史述說輝煌，也以青年選手的實績創造未來。這份榮耀，不僅屬於今年的獎牌榜，更將成為激勵下一代長榮學子的火炬。每一次登台領獎，都是對長榮精神最具體的詮釋與傳承。