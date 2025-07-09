基隆安樂區五福里體能館啟用　謝國樑：打造全齡運動生活圈

▲運動融入社區生活！基隆安樂體能館啟用，未來擴及百福、暖暖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市第二座社區體能館今（9日）於安樂區五福里正式啟用，市長謝國樑親自出席典禮，宣布整修完成的五福里民活動中心與體能館正式對外開放。謝國樑表示，安樂區人口持續成長，市府期盼透過打造兼具運動與社區功能的複合式空間，讓全齡市民都能享有安全、舒適、多元的運動環境。

謝國樑指出，市府近年致力推動「社區體能館計畫」，首座場館設於七堵火車站獲得民眾熱烈迴響，本次再啟用第二座安樂體能館，延續高品質標準，全面更新健身設施，並與五福里民活動中心共構共享，一樓供里民辦理聚會、共餐與聯誼活動，二樓設有飛輪機、跑步機、重量訓練區及多功能團體教室，將運動設施融入市民日常生活。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑也特別感謝救國團基隆市團委會團長葛永光與同仁承辦規劃營運事宜，讓體能館營運更具活力，帶動社區更多元的健康行動力。他強調，未來將持續推動在百福、暖暖等地設置社區體能館，提升運動設施普及率。

民政處長呂謦煒表示，本次整修案導入全齡共融與友善設計理念，讓不同年齡層的市民都能自在運動。他指出，體能館在營運後亦將與里辦公處合作，開辦各式體適能課程與健康促進活動，讓社區不僅成為生活中心，更成為運動的起點。

呂謦煒也提醒，體能館開放時間、收費方式及最新活動課程，可至「安樂社區體能館」臉書粉專查詢，或撥打：02-2455-5957了解更多資訊。

謝國樑最後強調，城市發展亟需關注市民的健康與生活品質，市府將持續投入資源，打造多元、普及的運動設施，讓運動不再遙遠，而是市民生活的一部分，打造「健康有愛」的基隆。