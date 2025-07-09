技能進社區、職涯進偏鄉！　永康就業中心推電器維修課助居民翻轉人生

▲台南大內區舉辦電器維修職人課程，居民踴躍參與動手操作，課程現場氣氛熱烈。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

一把螺絲起子，開啟偏鄉學習新生活，為協助偏鄉民眾培養實用技能、拓展就業出路，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，9日於台南市大內區石子瀨社區活動中心舉辦「偏鄉就業促進課程」，開設「電器維修職人養成術」。

課程由知名「小家電診所」講師溫雲達授課，融合生活案例與實作體驗，吸引眾多社區居民踴躍參與，現場充滿學習熱情。

現場學員從電風扇、電鍋到延長線維修，親手拆裝、接線、檢測，不少民眾是首次動手修理電器，驚訝自己也能獨立完成。有位年輕爸爸開心分享：「平常要顧小孩，難得有在地課程，學了技術，還能幫左鄰右舍修家電，真的很實用！」

另一位陪孫子報名的阿嬤也笑說：「本來只是陪來看看，結果學會怎麼拆風扇、接電線，回家準備幫舊電鍋續命，感覺自己快變師傅了啦！」

活動現場也設置視障按摩體驗區，由專業視障按摩師提供肩頸舒壓服務，許多居民表示「不但學到技能，還能放鬆一下身心」，是難得又溫暖的一天。同時，宏遠興業企業熱心響應活動，捐贈多箱全新衣物給中低收入戶與弱勢家庭，讓參與者除了學習，更感受到來自社會的關懷。一位媽媽感性地說：「衣服又實穿又漂亮，真的好感謝有人記得我們。」

大內區長陳俊達到場表達肯定，感謝永康就業中心的用心安排：「不用舟車勞頓，就能在家門口學技能、享資源，真的很有感。」他強調，偏鄉地區最需要的就是「把人留在在地」，這樣的課程正是最務實的幫助。

永康就業中心主任李奇玫表示，這場活動是「偏鄉就業服務計畫」的重要一環，透過「在地教學」與「就業媒合」雙軌進行，目的是協助長期脫離職場、缺乏自信的族群逐步重建職涯。現場也安排就業服務員提供職涯諮詢與媒合協助打造「學習—培力—就業」的支持機制。

永康就業中心也透露，接下來將陸續規劃木工、美容、清潔服務等實作課程，持續帶著技能進入更多偏鄉角落，讓每位民眾都有機會找回自信、開啟人生新頁，實現「技能進社區、職涯進偏鄉」的政策願景。