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英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

▲▼ 英王查爾斯三世、王后卡蜜拉、威廉王儲與凱特王妃接待出訪英國的法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透）

▲ 查爾斯右眼一塊血紅色。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世8日親自接待前來國是訪問的法國總統馬克宏夫妻，但他露面時右眼一片血紅，再度引發外界關注他的健康狀況。知情人士對此澄清，國王只是眼部血管破裂，與癌症等其他健康問題無關。

綜合《紐約郵報》等外媒，76歲的查爾斯與王后卡蜜拉、威廉王儲與凱特王妃一同在溫莎城堡迎接馬克宏與夫人碧姬（Brigitte Macron），但查爾斯現身後，現場就有人注意到他右眼半邊眼白都呈現可怕的血紅色，活動照片中也清楚可見。

▲▼ 英王查爾斯三世、王后卡蜜拉、威廉王儲與凱特王妃接待出訪英國的法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透）

▲▼ 查爾斯三世、卡蜜拉、威廉與凱特接待出訪英國的法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透）

▲▼ 英王查爾斯三世、王后卡蜜拉、威廉王儲與凱特王妃接待出訪英國的法國總統馬克宏夫婦。（圖／路透）

由於查爾斯目前持續接受癌症治療，如今眼睛出狀況，再度引發外界憂心。白金漢宮知情人士則出面表示，查爾斯右眼只是血管破裂，據悉是在前一天晚上發生，與癌症或其他健康問題無關。

根據Mayo Clinic診所，這種被稱為「結膜下出血」的狀況雖看似可怕，但通常並無大礙，可能因咳嗽、打噴嚏等輕微動作引發，1到2周內就會自然消退。

另一方面，除舉行儀式迎接馬克宏以外，查爾斯與王室成員8日於國宴廳招待兩人共進午餐，晚間則將舉行奢華國宴。

馬克宏此行為期3天，為英國自2020年脫歐以來首度接待歐盟領袖國是訪問，象徵英國政府盼能修補與歐盟關係，查爾斯則曾於2023年9月赴法國國是訪問。

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